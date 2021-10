Wall Street, record per Dow Jones e S&P 500: c'è l'effetto Tesla e trimestrali

Wall Street, apertura da record per Dow Jones e S&P 500: si fa sentire l'effetto Tesla e trimestrali

Apertura in rialzo a Wall Street, con Dow Jones e S&P 500 che hanno subito aggiornato i loro record intraday, dopo quelli di ieri. La giornata di lunedì è stata caratterizzata dal record di Tesla, il cui titolo è salito oltre i 1.000 dollari e la sua capitalizzazione ha superato la soglia dei mille miliardi di dollari; dopo i primi minuti di scambi, sale dell'1,95%, dopo aver guadagnato ieri il 12,66%.

L'ultima settimana di ottobre è incentrata sulle trimestrali delle grandi società tecnologiche, a partire da quella di Facebook, che ieri ha registrato un utile per azione in rialzo del 19% a 3,22 dollari, contro i 3,19 dollari attesi dagli esperti, su ricavi in rialzo del 35% a 29,01 miliardi, contro attese per 29,57 miliardi.

Il titolo di Facebook perde ora l'1%. Dopo la chiusura dei mercati, attese le trimestrali di Microsoft, Alphabet, Visa e Twitter. Finora, circa l'84% delle società che hanno pubblicato le trimestrali ha registrato un utile per azione superiore alle stime, secondo Refinitiv, che stima una crescita dei profitti nel trimestre del 33,7%.

Il Dow Jones sale di 99,80 punti (+0,28%), lo S&P 500 guadagna 18,98 punti (+0,42%), il Nasdaq è in rialzo di 89,28 punti (+0,59%). Il petrolio Wti è in rialzo dello 0,20% a 83,93 dollari al barile, dopo aver registrato ieri un massimo intraday superiore agli 85 dollari, soglia che non veniva superata dall'ottobre del 2014.