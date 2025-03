WalMart sfida Amazon sull'e-commerce - La strategia e il 'raddoppio'

Walmart sfida Amazon sullo shopping online: consegne in poche ore negli Stati Uniti

Il gigante delle vendite al dettaglio WalMart, che ha migliaia di negozi sparsi in tutti gli Stati Uniti e che sembrava un dinosauro nell'era dello shopping online, si è attrezzato e mira a strappare ad Amazon il predominio dell'e-commerce, proprio facendo leva sulla sua rete di negozi. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo il quale Walmart ha consegnato cinque miliardi di articoli lo stesso giorno in cui sono stati ordinati l'anno scorso, il doppio del numero consegnato nel 2023.

Ora può consegnare la maggior parte dei 120.000 prodotti nei suoi tentacolari supercentri, tra cui carne, uova e latte, al 93% delle famiglie statunitensi lo stesso giorno, a volte in poche ore. Amazon non rilascia cifre che consentano un confronto esatto della sua portata di consegna in giornata. Ma la rete di consegna tentacolare di Walmart, che in alcune aree è più veloce di quella di Amazon, rappresenta un balzo in avanti che sarebbe stato inimmaginabile solo pochi anni fa.

"Sono molto, molto grato di avere circa 4.700 negozi", che ora raddoppiano come hub di consegna rapida, ha affermato John Furner , amministratore delegato di Walmart US, in un'intervista. "È qualcosa che forse qualche anno fa la gente non si sarebbe aspettata che saremmo stati in grado di consegnare su larga scala". Per effettuare la maggior parte di queste consegne rapide, il colosso si affida a migliaia di autisti freelance che utilizzano un sistema chiamato Spark, creato da Walmart, che utilizza un'app per coordinare gli ordini online provenienti dalla sua flotta di supermercati. Circa il 41% di tutte le vendite di e-commerce negli Stati Uniti avviene tramite Amazon, una quota molto più grande del 9% di Walmart. Amazon potrebbe superare Walmart quest'anno come la più grande azienda del paese per fatturato se i trend di vendita persistono. (AGI)

Walmart ha registrato un fatturato di 681 miliardi di dollari nel 2024; quello di Amazon è stato di 638 miliardi di dollari. Ma dopo anni di tentativi, test e fallimenti, Walmart si è ritagliata una nicchia che Amazon sta cercando di recuperare: la consegna rapida di ordini online che spesso includono generi alimentari economici e, sempre più spesso, altri articoli che vende nei suoi negozi, come vestiti, decorazioni, batterie e medicinali soggetti a prescrizione medica. Una portavoce di Amazon ha rifiutato di rivelare la quota di famiglie statunitensi che ora possono ricevere le sue spedizioni in giornata. Gli acquirenti in oltre 3.500 città e paesi degli Stati Uniti hanno accesso alla consegna di generi alimentari in qualche forma tramite Amazon, ha affermato, e l'azienda può consegnare milioni di articoli lo stesso giorno. L'azienda afferma di aver consegnato oltre due miliardi di articoli che definisce "beni essenziali di tutti i giorni", come prodotti per la pulizia e tovaglioli di carta, lo stesso giorno o il giorno successivo negli Stati Uniti l'anno scorso. Queste cifre non includono generi alimentari freschi, ma sta lavorando per aggiungere rapidamente tali articoli ai suoi magazzini di consegna in giornata."Non credo che Walmart raggiungerà mai davvero le dimensioni di Amazon online", ha affermato Blake Droesch, analista delle vendita al dettaglio per Emarketer, che monitora l'e-commerce. "Ma Walmart è uno dei pochi rivenditori che ha avuto il capitale e la strategia per organizzare una vera difesa".