Webuild acquista il 65% di Astaldi. Nuovo gruppo con 70.000 dipendenti

Webuild annuncia il completamento dell'acquisizione del 65% di Astaldi, "portando cosi' a conclusione la piu' rilevante operazione di acquisizione prevista all'interno del Progetto Italia". "Nasce un gruppo - spiega una nota - specializzato nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilita' sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua e i green buildings, leader sul mercato italiano e tra i principali player di settore a livello internazionale con un portafoglio ordini di oltre 40 miliardi di euro. Con l'acquisizione di Astaldi il nuovo Gruppo arrivera' ad occupare 70.000 dipendenti tra diretti e indiretti, in un momento storico in cui l'occupazione rappresenta una priorita' per i sistemi paese, in particolare per l'Italia.

"L'operazione - prosegue il comunicato - oltre a garantire una crescita dimensionale del Gruppo Webuild, permettera' l'aggregazione di diverse competenze tecniche ed ingegneristiche innovative, sviluppate nei circa 100 cantieri operativi nel mondo, e l'espansione del panorama geografico di riferimento per rispondere tempestivamente ai programmi di investimento nel settore delle grandi infrastrutture strategiche promossi dai governi nazionali, contribuendo all'avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall'ONU e alla lotta ai cambiamenti climatici". "L'unione dei due piu' importanti player italiani nel settore delle infrastrutture - si legge ancora nella nota -dara' vita ad un nuovo gruppo con solide radici nel Paese di origine che continuera' a svolgere un ruolo attivo nel rilancio del settore in Italia e nel mondo". Nel corso del 2020, il Gruppo ha contribuito al rilancio di progetti strategici per oltre 3,6 miliardi di euro come la linea ad alta velocita' ed alta capacita' Verona-Padova, la strada statale Jonica e il Nodo Ferroviario di Genova. Inoltre, permettera' di continuare, come da piano, i lavori nei progetti strategici per i clienti e per le comunita' di riferimento in Italia come all'estero, che prevedono il coinvolgimento di Astaldi, come sta avvenendo ad esempio per i progetti Metro 4 di Milano, la linea di alta velocita' ferroviaria Napoli Bari e la linea ferroviaria leggera Hurontario vicino a Toronto, garantendo la continuita' occupazionale. L'operazione e' stata perfezionata attraverso un aumento di capitale per cassa in Astaldi pari a 225 milioni, riservato a Webuild, destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili e in parte a servizio del piano di continuita'. Webuild ha finanziato l'operazione con la liquidita' disponibile rinveniente dall'aumento di capitale interamente sottoscritto e versato a novembre 2019, da parte di Salini Costruttori, CDP Equity, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit e altri investitori istituzionali.