Webuild, ricavi a 10 miliardi nel 2023, record di nuovi ordini a 22 miliardi

Webuild nel 2023 batte le stime, ricavi a 10 miliardi

Il gruppo Webuild chiude il 2023 con risultati eccezionali, superando nettamente le aspettative. Webuild, il colosso che costruirà il Ponte sullo Stretto ha raggiunto ricavi record di 10 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto raddoppia a 236 milioni di euro. L'Ebitda cresce del 43% a 819 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione propone un dividendo in crescita del 25% rispetto al 2022, con 0,071 euro per azione ordinaria e 0,824 euro per azione di risparmio.

Per il terzo anno consecutivo il gruppo batte il record di nuovi ordini: ne sono stati infatti acquisiti 22 miliardi, di cui 11 miliardi all'estero''. Il portafoglio ordini si attesta a 64 miliardi, ''che copre interamente il business plan in corso e garantisce ampia visibilità per i prossimi 6 anni'' . Sul fronte infrastrutture Webuild sottolinea la consegna di opere 'iconiche' come il ponte sul Danubio in Romania e il completamento di ''significativi avanzamenti su alcuni progetti'', tra cui la metro m4 di Milano, l'alta velocità Milano-Genova, l'impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia, la linea 16 di Grand Pari Express e lo Ship Canal Water Quality project in Usa. Il gruppo sottolinea come sia stata gestita con successo la sfida della carenza di personale con 87.000 persone nei progetti del gruppo nel mondo, di cui 16.900 in Italia; nel 2023 sono state compiute oltre 12.000 nuove assunzioni.

Per il 2024 la guidance di Webuild è di un trend di crescita che prosegue con ricavi attesi maggiori di 11 miliardi di euro e un ebitda maggiore di 900 milioni. Continua il focus sulla generazione di cassa e mantenimento di una solida cassa netta attesa superiore a 400 milioni. Inoltre in questo esercizio Webuild segnala di avere registrato da inizio 2024 nuovi ordini pari a circa 4,9 miliardi di euro, mentre sono stati raggiunti decisivi progressi in ambito Esg durante il 2023 e fissati nuovi ambiziosi target per il 2025, continuando ad investire in salute e sicurezza, inclusione, innovazione e tecnologie ''clean'' .