Webuild scommette sui trasporti in Florida: nuovo accordo da 276 mln

Le nuove commesse da 276 milioni negli Usa spingono Webuild

Webuild ha firmato un nuovo accordo del valore di 276 milioni di euro con il dipartimento dei trasporti della Florida. L'intesa, guidata da Pietro Salini, riguarda principalmente la sussidiaria americana Lane, incaricata di ampliare una sezione della strada statale Seminole Expressway - SR 417 nella Contea di Seminole, Florida, entro il 2029. Questo progetto prevede l'espansione da quattro a otto corsie su una tratta di dieci chilometri all'interno dell'infrastruttura della tangenziale orientale di Orlando.

I lavori dovrebbero iniziare nell'autunno successivo e rappresentano un valore di circa 300 milioni di dollari per Lane, una sussidiaria di Webuild. La notizia di questo nuovo contratto negli Stati Uniti, il terzo mercato per Webuild in termini di fatturato dopo l'Italia e l'Australia, ha spinto il valore delle azioni in borsa. Le azioni di Webuild hanno chiuso la giornata con un aumento del 1% a 2,2 euro.

Questo accordo in Florida è stato annunciato poco prima della presentazione dei risultati del 2023, programmata per il 14 marzo. Secondo un rapporto di Kepler Cheuvreux, le performance finanziarie di Webuild potrebbero superare le aspettative, con ricavi ed EBITDA che potrebbero raggiungere o superare gli obiettivi del 2025 già nel 2023. Recentemente, i principali azionisti di Webuild, Salini spa e Cdp Equity, hanno rinnovato anticipatamente gli accordi societari, estendendoli fino a febbraio 2027.