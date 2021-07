Whirlpool, Fiom: "Meno investimenti anche a Varese. Tutte le bugie su Napoli"

Mentre non si placa il malessere dei lavoratori della Whirlpool, che questa mattina hanno bloccato la linea ferroviaria dell’alta velocità nella stazione centrale di Napoli, chiedendo alla multinazionale americana e al Governo risposte immediate e il blocco immediato dei licenziamenti, l’amministratore delegato dell'azienda e reposponsabile dell'area Emea, Luigi La Morgia, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dichiara che su “Napoli non si torna indietro”, assicurando però investimenti cospicui sul territorio nazionale. "Whirlpool ha investito 800 milioni sull’Italia dal 2015 a oggi, di cui 280 negli ultimi tre anni. Continueremo su questa strada”, ha sottolineato il top manager. "L’investimento in Italia è dimostrato dai fatti. Di recente con un’operazione di reshoring abbiamo riportato un pezzo di produzione dalla Cina a Siena", continua La Morgia.

Ma la Fiom non ci sta. Barbara Tibaldi, segretaria nazionale, sceglie Affaritaliani.it per contestare le parole del Ceo. "In tutti gli stabilimenti d’Italia erano previste diverse somme di investimenti, che però non sono state messe in campo, se non parzialmente. In più la loro totale inaffidabilità in termini di onestà intellettuale sta mettendo in pericolo centinaia di lavoratori, perché vedono che la realtà non è quella che descrive La Morgia. Il comportamento dell’azienda non è quello di chi investe per restare, ma quello di chi dice che lo farà e poi non agisce".

Partiamo dal tema caldo dei ricollocamenti. Whirlpool dice che aiuterà la ricollocazione dei 422 operai sotto procedura di licenziamento collettivo. Questa presa di posizione non la tranquillizza?

"Intanto si tratta di una presa di posizione vecchia: è la prima casa che ci disse Whirlpool in pieno stile americano, ovvero quello di chi tenta di risolvere tutto con i soldi, nel 2019: “Se ci lasciate andar via, con la chiusura dello stabilimento, noi vi daremo i soldi per la ricollocazione”. Sono promesse e argomenti già messi in campo da La Morgia: sembra la copia di un'intervista vecchia. Non stanno facendo nulla per ricollocare le persone".

Rispetto a due anni e mezzo fa non è cambiato nulla?

"Ora stanno solo chiedendo al governo di trovare una soluzione al posto loro. Due anni e mezzo fa, quando hanno chiuso la Embraco di Torino, hanno messo in campo due milioni di euro per i lavoratori, è nella loro abitudine, non è un elemento di novità. Ma in quel caso lo stabilimento era in perdita. Oggi La Morgia, dopo aver svuotato lo stabilimento e disatteso l’accordo, non può più dire la stessa cosa. Lo stabilimento è stato chiuso ad ottobre, producendo e guadagnando a pieno regime. Quando si parla di verità bisognerebbe provare un profondo senso di vergogna".

