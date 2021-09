Whirlpool: Fiom, non ci accontentiamo, governo dia risposte

"Ennesima manifestazione e speriamo non un ennesimo giro a vuoto, perche' oggi non ci accontentiamo". Lo dice Barbara Tibaldi, segretaria Fiom-Cgil nazionale, durante la manifestazione sotto la sede del Mise dei lavoratori Whirlpool di Napoli.

"Serve bloccare la procedura, impedire che si arrivi al giorno, che sara' il 29 settembre se non succede nulla, in cui l'azienda puo' mandare le lettere e il governo deve finalmente rispondere del lavoro che tanto annuncia sui giornali. I drammi, le chiusure delle aziende non possono essere oggetto di campagna elettorale, vogliamo vedere a cosa hanno lavorato e vogliamo vedere la soluzione che hanno annunciato sui giornali e chiediamo che la procedura di licenziamento si sospenda", aggiunge.

"Una tenda e' gia' stata aperta", spiega Tibaldi lasciando intendere che i lavoratori resteranno fermi nelle loro posizioni finche' non avranno risposte.