Zegna porta la "sua" Oasi a Milano. “Il nostro lino è tracciabile al 100%"

Made in Italy, il Gruppo Zegna porta il lino in centro a Milano. Il Ceo: "filiera tracciabile al 100%"

In occasione della chiusura della Fashion week uomo di Milano, il Gruppo Ermenegildo Zegna ha portato un'eccellenza del settore luxury - i filati di pregio - nel centro della città meneghina, capitale della moda riconosciuta a livello mondiale.

Durante la sfilata di presentazione della nuova collezione primavera estate 2024, organizzata in piazza San Fedele, sono “apparse” 192 balle di lino grezzo direttamente trasportate dalla Normandia, dove viene portata avanti la coltivazione che poi diviene prodotto lavorato ai piedi delle Alpi biellesi, in Piemonte, trasformandosi in “Oasi Lino”.

“Si tratta di un progetto di filiera totalmente tracciabile – ha dichiarato a PambiancoTv Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato del Gruppo Ermenegildo Zegna – siamo andati a prendere il lino in Normandia e ce lo siamo portati a casa, abbiamo realizzato questa collezione unica, all’insegna dell’Oasi Lino, come abbiamo fatto per il cashmere. Per noi ‘Oasi’ sta per ‘tracciabile’ in quanto legato al progetto Oasi Zegna dove tutto è sostenibile, il nostro obiettivo è la tracciabilità del lino e del cashmere entro il 2024, un grosso commitment in cui crediamo molto”.