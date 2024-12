Zucchero, non solo musica: anche il business mette la quinta. Il cantante festeggia con ricavi sopra i 10 milioni e utili più che decuplicati

Zucchero festeggia con più ricavi e utili più che decuplicati

Adelmo Fornaciari, in arte “Zucchero”, festeggia con più ricavi e utili più che decuplicati l’uscita poche settimane fa del suo “Discover II”, seconda raccolta di cover e riscritture in italiano di pezzi di altri grandissimi della canzone.

Qualche settimana fa, infatti, s’è volta l’assemblea dei soci della Zucchero & Fornaciari Music srl, di cui Adelmo ha il 99,5% e il fratello Lauro, che ne è amministratore unico, il restante 0,5%. La riunione è servita ad approvare il bilancio del 2023 chiuso con un utile superiore ai 3,9 milioni di euro rispetto ai 332mila euro del precedente esercizio a fronte di ricavi che anno su anno sono balzati da 7,6 a 10,2 milioni. L’assemblea ha deciso di accantonare l’intero profitto e così il patrimonio netto è salito a 8,2 milioni a fronte di debiti per 4 milioni.

La società dei Fornaciari possiede fra l’altro immobili in carici pe 5,2 milioni e conta su ben 6 milioni di liquidità mentre ha investito circa mezzo milione in fondi comuni, 163mila euro in titoli di stato e 130mila euro in certificati. Va rilevato che come spiega la nota integrativa il balzo dei ricavi è dovuto ai 6 milioni di plusvalenza derivata dalla “cessione di quote di proprietà del catalogo editoriale di alcune opere dell’artista”.