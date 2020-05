Zuckerberg sfida i big dell'e-commerce: "Facebook Shops" da 3 mld di utenti

Zuckerberg sfida i big dell'e-commerce: "Facebook Shops" da 3 miliardi di utenti

Mark Zuckerberg è pronto a lanciare un servizio di "shopping on-line" che permetterà ai venditori di costruire il proprio negozio virtuale. Gli utenti avranno la possibilità di visionare gli articoli sull'app, contattare i negozi e in qualche caso procedere direttamente all'acquisto. Viene così lanciata la sfida ai colossi dell'e-commerce come Amazon, E-Bay o Alibaba.

Zuckerberg ritiene che ‘Shops’ potrebbe inglobale anche tutte le altre piattaforme della famiglia Facebook, ossia Messenger e WhatsApp, dando quindi la possibilità ai marchi di raggiungere la cifra record di 3 miliardi di utenti.

Il fondatore di Facebook ha sottolineato che non si tratterà di replicare l'esperienza "end-to-end" di Amazon con il consumatore. L'idea è di lavorare con servizi di ecommerce esistenti come Shopify, che consente alle piccole società di crearsi un proprio negozio online, prendendosi cura dei dati e dei pagamenti. Facebook integrerebbe, inoltre, servizi di consegna e logistica. Per il momento la funzione Shops sarà attiva all’interno della app solo negli Stati Uniti d’America.

"Se un consumatore consulta un articolo nella nostra app o se acquista qualcosa, lo vedremo e saremo in grado di fornire migliori suggerimenti su altri articoli a cui potrebbe essere interessato in futuro", ha spiegato, il Ceo Mark Zuckerberg, al Financial Times. Secondo quanto riporta Bloomberg, Facebook shop potrebbe portare all’aumento dei budget pubblicitari da parte delle aziende o allo stanziamento di una percentuale dei prodotti venduti riservata a Facebook o Instagram. Negli Shops si potrà contare su un customer service servendosi di WhatsApp, Messenger o Instagram Direct per ottenere l’assistenza necessaria.