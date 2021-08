Zurich, Greco mette le ali ai profitti semestrali: 2,2 miliardi (+86%)

Forte rimbalzo dei risultati per il gruppo elvatico Zurich nel primo semestre del 2021, numeri accolti bene dalla Borsa di Zurigo (a metà seduta il titolo corre guadagnando il 3,9%). L'utile netto ha segnato un rialzo dell'86% a 2,2 miliardi di dollari, sulla spinta di una crescita del risultato operativo del 60% a 2,7 miliardi. La crescita - spiega un comunicato della compagnia assicurativa svizzera - è stata guidata da un miglioramento di tutti i settori e da minori risarcimenti per il Covid-19, che hanno più che compensato livelli più elevati di indennizzi per catastrofi naturali e legati ad eventi meteorologici. L'andamento ha tratto vantaggio anche da maggiori plusvalenze realizzate.

Zurich sottolinea che si tratta di "una performance storica in tempi impegnativi". L'impatto del Covid sul risultato operativo è stato di 73 milioni contro 686 milioni nella prima meta' del 2020. I rami Danni hanno registrato una raccolta premi e commissioni per 22 miliardi di dollari, in progresso del 16% (+12% su basi omogenee), con un utile operativo piu' che raddoppiato a 1,6 miliardi (+108%) e un Combined Ratio del 93,9%, in calo di 6 punti percentuali, "al livello migliore da 20 anni".

Il Vita ha segnato premi per 14,6 miliardi (+12%), con un utile operativo di 802 milioni, in crescita del 44% (+31% su basi omogenee). 'Abbiamo raggiunto risultati eccellenti nei primi sei mesi del 2021, con utili nuovamente ai livelli del 2019, quando abbiamo riportato il migliore semestre in un decennio', ha commentato il ceo Mario Greco. Il gruppo sottolinea di essere "in linea per il raggiungimento dei target al 2022".

I risultati sono superiori alle attese degli analisti che in media puntavano a un utile netto di 1,9 miliardi e a un risultato operativo di 2,5 miliardi. Il gruppo assicurativo sottolinea 'la forte posizione patrimoniale', con un indice di Swiss Solvency Test al 206%, in aumento di 24 punti 'e ben oltre il target del gruppo pari ad almeno il 160%".



Il semestre, inoltre ha registrato l'aumento di oltre 600mila nuovi clienti retail a un totale di 52,2 milioni. Piu' nel dettaglio, nei Danni il gruppo Zurich ha raggiunto un aumento delle tariffe di circa l'8% nel semestre, con incrementi nella maggior parte delle regioni rispetto allo scorso anno. Il Vita ha registrato un aumento della nuova produzione in termine Ape del 14% a 1,9 miliardi di dollari, con un valore netto di 500 milioni (+44%) e un margine in crescita di 6,5 punti al 30,5%.



Negli Usa Farmers ha registrato un utile operativo stabile a 778 milioni, con ricavi da commissioni di gestione e servizi collegati per 2 miliardi (+11%). Farmers Exchanges, che non e' di proprieta' di Zurich ma a cui Farmers fornisce i servizi assicurativi, ha segnato premi lordi per 11,7 miliardi (+16%), con un Combined ratio del 104,8% da 101,6%, per effetto delle maggiori perdite per catastrofi causate alla tempesta invernale Uri nel sud degli Stati Uniti.