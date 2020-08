Economia

Martedì, 18 agosto 2020 - 11:00:00 Zurich Italia lancia Zurich Gusto per le piccole e medie imprese Una nuova soluzione low cost per la protezione del comparto alimentare Made in Italy

Nasce Zurich Gusto: un supporto concreto alle PMI del comparto food Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un’innovativa soluzione assicurativa dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una protezione personalizzabile e dal costo contenuto creata per sostenere il tessuto produttivo italiano, in questa fase di difficoltà post Covid-19. Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto alle tante PMI che stanno attraversando un momento di difficoltà contribuendo alla loro protezione e allo sviluppo di una cultura del rischio che crei valore aggiunto. In questa fase di ripartenza, vogliamo essere vicini alle aziende italiane del settore alimentare attraverso un’innovativa offerta dai costi contenuti e, al tempo stesso, personalizzabile in base alle necessità dell’azienda cliente.” Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia

Zurich Gusto offre protezione alle aziende casearie, vitivinicole, ortofrutticole... Le piccole e medie imprese costituiscono il tessuto produttivo dell’Italia e, in particolare, le aziende del settore alimentare si confermano un’eccellenza del nostro Paese con 58.000 imprese, 140 miliardi di euro di produzione nel 2018, 2,4 milioni di euro di fatturato medio e 385.000 addetti nel settore. Zurich Gusto è dedicata alle PMI alimentari a cui offre supporto specifico in tutte le fasi della produzione, coprendone i rischi connessi: dal trasporto della materia prima al ciclo produttivo, dalle fasi di trasformazione agli eventuali richiami di prodotti. Zurich supporta gli imprenditori nella consapevolezza e mitigazione dei rischi attraverso tre momenti fondamentali: analisi dei rischi specifici connessi al settore alimentare, ascolto e dialogo diretto con l’imprenditore, creazione di un pacchetto di coperture e garanzie tagliate su misura del business. Zurich Gusto offre una tutela dai rischi tipici di ogni settore. Prevede infatti una protezione dedicata alle aziende del caseario, a quelle vitivinicole, ai produttori di carni e salumi, al settore ortofrutticolo e a quello della panificazione.