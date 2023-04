A Belen tocca la quarantena: scatti social infuocati in bikini

Belen Rodriguez, gli scatti che infiammano la Rete

Belen Rodriguez in questi giorni è costretta a fare la quarantena dopo aver contratto il Covid. La showgirl, però, è riuscita comunque a mandare in estasi la Rete con alcuni selfie.

Martedì Belen ha comunicato di essere positiva al Covid e l'ha fatto proprio dagli studi Mediaset. Nelle stories Belen si è mostrata prima in procinto dei preparativi per la puntata: shampoo e trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina.