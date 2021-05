A una splendida Monica Bellucci il David alla Carriera 2021

Monica Bellucci riceverà il David Speciale alla carriera nel corso dell’edizione 2021 del David di Donatello.

Si tratta di un omaggio davvero prestigioso a un’attrice che ha tenuto alto il nome dell’Italia nel mondo, rinnovando la tradizione di bellezze mediterranee come Sophia Loren e Gina Lollobrigida.

A 56 anni e dopo due maternità, l’ex modella di Città di Castello è sempre meravigliosa. Il suo fascino è sempre intatto, anche se sono lontani i tempi di film come “Malena” o “Dracula” e ancor più quelli degli esordi nella moda, che hanno fatto battere il cuore dei suoi tanti fans intorno al mondo.

Finita la sua relazione di lungo corso con il collega francese Vincent Cassel, si sta godendo una serena vita da single e donna capace di conciliare una carriera che l’ha portata alla Legion d’Onore (la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese, conseguita nel 2017) con l’impegnativo ruolo di madre di due figlie.

Il suo sorriso luminoso l’ha accompagnata tra gli alti e i bassi della vita, consentendole di arrivare a questo prestigioso traguardo.

Riviviamo insieme il suo percorso, grazie alle (splendide) immagine della nostra gallery.

Quanti film ha fatto Monica Bellucci nella sua carriera? Te li ricordi tutti?

Ecco la sua filmografia:

La riffa, regia di Francesco Laudadio (1991)

Ostinato destino, regia di Gianfranco Albano (1992)

Dracula di Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula), regia di Francis Ford Coppola (1992)

Briganti - Amore e libertà, regia di Marco Modugno (1993)

I mitici - Colpo gobbo a Milano, regia di Carlo Vanzina (1994)

Palla di neve, regia di Maurizio Nichetti (1995)

Il cielo è sempre più blu, regia di Antonio Luigi Grimaldi (1995)

L'appartamento (L'appartement), regia di Gilles Mimouni (1996)

Dobermann, regia di Jan Kounen (1997)

Stressati, regia di Mauro Cappelloni (1997)

Mauvais genre, regia di Laurent Bénégui (1997)

Come mi vuoi, regia di Carmine Amoroso (1997)

Compromis, regia di Sébastien Sort – cortometraggio (1998)

Il piacere e i suoi piccoli inconvenienti (Le plaisir et ses petits tracas), regia di Nicolas Boukhrief (1998)

L'ultimo capodanno, regia di Marco Risi (1998)

A los que aman, regia di Isabel Coixet (1998)

Unruly - Nessuna regola, regia di Philippe Bérenger (1999)

Come un pesce fuor d'acqua (Comme un poisson hors de l'eau), regia di Hervé Hadmar (1999)

Under Suspicion, regia di Stephen Hopkins (2000)

Striptease - Attrazione mortale (Striptease), regia di Richard Bean (2000)

Malèna, regia di Giuseppe Tornatore (2000)

Dear Father, regia di Oliver Megaton – cortometraggio (2001)

Il patto dei lupi (Le pacte des loups), regia di Christophe Gans (2001)

Asterix e Obelix - Missione Cleopatra (Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre), regia di Alain Chabat (2002)

Irréversible (Irréversible), regia di Gaspar Noé (2002)

Ricordati di me, regia di Gabriele Muccino (2003)

L'ultima alba (Tears of the Sun), regia di Antoine Fuqua (2003)

Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded), regia di Larry e Andy Wachowski (2003)

Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions), regia di Larry e Andy Wachowski (2003)

La passione di Cristo (The Passion of the Christ), regia di Mel Gibson (2004)

Agents secrets, regia di Frédéric Schoendoerffer (2004)

Lei mi odia (She Hate Me), regia di Spike Lee (2004)

I fratelli Grimm e l'incantevole strega (The Brothers Grimm), regia di Terry Gilliam (2005)

Per sesso o per amore? (Combien tu m'aimes?), regia di Bertrand Blier (2005)

Sheitan, regia di Kim Chapiron (2006)

N (Io e Napoleone), regia di Paolo Virzì (2006)

L'eletto (Le concile de pierre), regia di Guillaume Nicloux (2006)

Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, regia di Giovanni Veronesi (2007)

Shoot 'Em Up - Spara o muori! (Shoot 'Em Up), regia di Michael Davis (2007)

Le deuxième souffle, regia di Alain Corneau (2007)

Sanguepazzo, regia di Marco Tullio Giordana (2008)

L'uomo che ama, regia di Maria Sole Tognazzi (2008)

La vita segreta della signora Lee (The Private Lives of Pippa Lee), regia di Rebecca Miller (2009)

Non ti voltare (Ne te retourne pas), regia di Marina de Van (2009)

Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore – cameo (2009)

Omaggio a Roma, regia di Franco Zeffirelli – cortometraggio (2009)

L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice), regia di Jon Turteltaub (2010)

The Whistleblower, regia di Larysa Kondracki (2011)

Manuale d'amore 3, regia di Giovanni Veronesi (2011)

Un été brûlant, regia di Philippe Garrel (2011)

Le stagioni del rinoceronte (Rhino Season), regia di Bahman Ghobadi (2012)

Benvenuti a Saint-Tropez (Des gens qui s'embrassent), regia di Danièle Thompson (2013)

Le meraviglie, regia di Alice Rohrwacher (2014)

Na Quebrada, regia di Fernando Grostein Andrade (2014)

Ville-Marie, regia di Guy Édoin (2015)

Spectre, regia di Sam Mendes (2015)

On the Milky Road - Sulla Via Lattea (On the Milky Road), regia di Emir Kusturica (2016)

Nekromancer, regia di Kiah Roache-Turner (2018)

Spider in the web, regia di Eran Riklis (2019)

I migliori anni della nostra vita (Les plus belles années d'une vie), regia di Claude Lelouch (2019)

The Man Who Sold His Skin, regia di Kaouther Ben Hania (2020)

The Girl in the Fountain, regia di Antongiulio Panizzi (2021)