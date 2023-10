ABC nuovo singolo degli Slings feat. Bello Figo (anticipa l'album TRAPHOUSE)

Slings: ABC (feat. Bello Figo) anticipa il nuovo album TRAPHOUSE

Dopo aver annunciato la release del loro nuovo disco “TRAPHOUSE”, fuori in fisico e in digitale dal 20 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy, gli Slings pubblicano il nuovo singolo “ABC” con il featuring di Bello Figo. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 6 ottobre.

Nei giorni scorsi, il duo aveva anticipato questo annuncio condividendo sui social alcuni spoiler del singolo, fino alla diretta Instagram di ieri sera, proprio insieme a Bello Figo. Il pezzo sarà contenuto in “TRAPHOUSE”

“ABC” si prepara a diventare una vera hit, con un ritornello che non uscirà più dalla testa. Slings e Bello Figo rappresentano la vera trap americana fatta in Italia e per loro farla è semplice come l’ABC - il titolo del brano, appunto. “ABC” sarà il banger ideale per svoltare un festino a casa e, allo stesso tempo, per strappare un sorriso e scatenare anche il più timido del gruppo.

Gli Slings sono un duo di rapper formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, nato nei quartieri di Brescia, una delle città più multiculturali d’Italia di cui incarnano al meglio il mood. Attraverso la loro musica, vogliono diffondere good vibes e far ballare chi ascolta. Il loro stile è unico e si ispira al rap d’oltreoceano, caratterizzato da un linguaggio cadenzato e personalissimo, ricco di citazioni e provocazioni. I loro brani sanno conquistare il pubblico grazie a semplicità e spontaneità, diventando dei veri e propri trend anche sui social.





Nel 2020 pubblicano il singolo Beef che, grazie ad un ritornello memorabile, permette loro di farsi notare nella scena urban italiana. A far arrivare il loro nome al grande pubblico è la banger hit ONLYFANS (2021), in collaborazione con MamboLosco e prodotta dal producer multiplatino Finesse, che ad oggi conta 32,7 milioni di stream su Spotify, piattaforma su cui gli Slings raggiungono un milione di ascoltatori mensili. Su TikTok il suono del brano ha spopolato, arrivando oggi a 19 mila video in cui è utilizzato, così come le hit Thick-Remix feat. MamboLosco (14,7 mila utilizzi del suono con 32,2 milioni di stream su Spotify) e Dog (29 mila utilizzi del suono e 7,3 milioni di stream). Tra le ultime collaborazioni, quella con Guè a maggio 2023 per il singolo Stylist, prodotto da Richard Church e ispirata all’iconica Under Pressure dei Queen, con un caratteristico giro di basso.

Dopo aver raggiunto svariati milioni di streaming su Spotify con featuring del calibro di MamboLosco, Shiva, Guè, Villabanks, Alfa, Bello Figo e Vegas Jones, tra gli altri, gli Slings stanno per tornare con “TRAPHOUSE”, un nuovo lavoro pronto a stupire il pubblico e a raggiungere nuovi, importanti riconoscimenti, anticipato dal singolo “ABC” feat. Bello Figo.