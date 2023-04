Achille Costacurta denunciato. Da Michael Jordan a Van Damme, i 'piccoli guai' dei figli vip

Figlio di Costacurta denunciato per un pugno a un vigile

Achille Costacurta, figlio di Billy, leggenda del Milan e della showgirl-attrice Martina Colombari, in queste ore è stato denunciato per un pugno a un vigile.

Non è il primo 'erede' di qualche grande celebrità ad aver subito una denuncia, piuttosto che un fermo da parte delle forze dell'ordine per ragioni più o meno importanti.

Vediamo qualche esempio del passato.

Michael Jordan e gli arresti dei figli Marcus e Jeffrey

Marcus Jordan figlio della leggenda del basket Michael Jordan venne arrestato nel 2012 per cattiva condotta: era stato fermato dalla polizia ubriaco mentre discuteva e litigava con due ragazze e gli agenti usarono le maniere forti per bloccarlo. Papà MJ andò su tutte le furie.

Poi nel 2021 anche il fratello di Marcus, Jeffrey Jordan (primogenito dell'ex stella dei Chicago Bull) finì in manette in Arizona dopo aver aggredito il personale di un ospedale dove era stato trasportato in seguito ad una caduta avvenuta in un bar. Aggressione aggravata ad un operatore sanitario, l'accusa al figlio del grande Michael poi rilasciato dalla prigione della città di Scottsdale.

