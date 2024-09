Addio a Luca Giurato, il conduttore è morto all'età di 84 anni

Morto Luca Giurato, lo storico giornalista e conduttore Rai si è spento all'età di 84 anni. Condusse per anni La vita in diretta, Domenica in e Unomattina

Era diventato uno di famiglia per gli italiani. Simpatico come pochi, sempre allegro: un professionista esemplare che si è spento oggi nella sua casa. Luca Giurato è morto all'età di 84 anni. Il giornalista e conduttore televisivo è deceduto oggi 11 settembre 2024 per un infarto fulminante. "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate...", conferma in lacrime all'Adnkronos la moglie Daniela Vergara.

La sua prima apparizione televisiva è del 1992-1993 in A tutta stampa, rassegna stampa all'interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 giunge a Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il Premio simpatia[4] e diventa uno dei principali conduttori di Rai 1 - Unomattina - sino al 2008; suoi colleghi sono stati Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. Nel 2004-2005 conduce Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1.

Torna a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Dal 15 settembre 2008 è opinionista alla 6ª edizione de L'isola dei famosi con Mara Venier. È stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all'interno di Unomattina Week-End. A dicembre ha partecipato al talent show di Canale 5 Let's Dance.