Caso Boccia-Sangiuliano, Berlinguer: "Maria Rosaria voleva dire in trasmissione che la sua nomina è stata bloccata da Arianna Meloni"

Caso Boccia-Sangiuliano, Berlinguer: "Per la nomina bloccata ha dato la colpa ad Arianna Meloni"

Martedì sera, l'intervista programmata con Maria Rosaria Boccia per il programma “È sempre Cartabianca” è stata annullata. La causa, come spiegato dalla conduttrice Bianca Berlinguer, è stata la richiesta di documentare con delle “prove” l’asserito “intervento di Arianna Meloni” per ostacolare la sua nomina al ministero della Cultura.

Berlinguer ha chiarito la situazione attraverso un comunicato ufficiale, rivelando che Maria Rosaria Boccia aveva richiesto in anticipo le domande dell’intervista. Tra gli argomenti che l'influencer avrebbe dovuto affrontare c’era anche la possibilità che Arianna Meloni, sorella della premier, avesse avuto un ruolo nella sua mancata nomina al ministero della Cultura. Berlinguer ha rivelato questi dettagli in un post pubblicato sull’account ufficiale della trasmissione.

"Fin dal primo momento mi sono convinta che l'unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle in anticipo e per iscritto le domande che le avrei posto". Lo afferma Bianca Berlinguer sulla mancata intervista a Maria Rosaria Boccia. "Per quanto riguarda l'accusa di essere stata trattenuta in camerino contro la sua volontà, c'è solo da sorriderne - scrive ancora -. In trentacinque anni di professione non mi ero mai trovata in una situazione simile e da questo momento non intendo più replicare alle affermazioni di Maria Rosaria Boccia".

"Ieri sera - racconta la conduttrice - era prevista la partecipazione di Maria Rosaria Boccia alla mia trasmissione, definita lunedì, con un'intervista singola a lei condotta da me; e poi, su sua esplicita richiesta, allargata ad altri giornalisti, i cui nomi le erano stati comunicati con ampio anticipo (Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi). Fin dal giorno prima, quando abbiamo concordato i termini della sua partecipazione, Maria Rosaria Boccia sollecitava che le venissero comunicate per iscritto le mie domande, richiesta che non abbiamo mai accolto per nessun ospite. Dunque ho inviato alla dottoressa Boccia una sintesi dei temi generali che avremmo trattato nel nostro faccia a faccia, precisando inoltre che sarebbero stati gli altri giornalisti a decidere quali domande porle nel successivo talk".

"Quando ci siamo incontrate - prosegue Berlinguer - ho confermato che, da parte mia, non ci sarebbe stata la minima preclusione nei confronti di qualunque notizia o "verità" che lei avesse voluto raccontare. Fin dal primo momento mi sono convinta che l'unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle in anticipo e per iscritto le domande che le avrei posto. Poche ore prima della messa in onda, Maria Rosaria Boccia ci ha mostrato la trascrizione, da lei realizzata, di un presunto colloquio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie in cui l'ex ministro avrebbe affermato di non aver avuto una relazione intima con Boccia. Questo insieme alle ipotesi sul fatto che la sua mancata nomina a consulente del ministero fosse dovuta o alla preoccupazione per un eventuale conflitto d'interessi o alla pressione della moglie di Sangiuliano o alle carenze del suo curriculum o infine all'intervento di Arianna Meloni".

"Quando io ho cominciato a chiederle quali prove potesse portare a sostegno di affermazioni così impegnative - aggiunge la giornalista -, la signora Boccia ha dichiarato che non avevo studiato sufficientemente la sua storia, che non ero preparata sulla sua vicenda e che tra noi non ci fosse il feeling necessario; accusandomi di essere interessata solo al gossip e al pettegolezzo politico anziché alle 'verità' non ancora rivelate che avrebbe voluto raccontare. Per quanto riguarda l'accusa di essere stata trattenuta in camerino contro la sua volontà, c'è solo da sorriderne. In trentacinque anni di professione non mi ero mai trovata in una situazione simile e da questo momento non intendo più replicare alle affermazioni di Maria Rosaria Boccia".

Sangiuliano, Lollobrigida: "Boccia? Nessuna conoscenza approfondita"

"Non ho avuto il piacere di approfondire la conoscenza con la signora. Quello che ha detto è la verità: ha partecipato a un incontro alla Camera dei deputati invitato dall'intergruppo parlamentare. Questa è la mia conoscenza con la signora di cui sopra". Così il ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida in merito alla manager Maria Rosaria Boccia. Il ministro ha risposto ad una domanda nel corso della conferenza stampa di presentazione del G7 agricoltura. "Ho risposto con grande cortesia - ha continuato Lollobrigida dopo una altra domanda dei cronisti - ma sono portato a non commentare i pettegolezzi, tantopiù oggi che presentiamo un evento strategicamente importante per la nostra nazione".