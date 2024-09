Caso Boccia-Sangiuliano, coinvolti altri membri del governo?

Caso Boccia-Sangiuliano: "Genny" non sarebbe stato il primo

Siamo proprio sicuri che l’intervista al Tg1 metta la parola fine sulla vicenda che ha visti coinvolti Maria Rosaria Boccia e il ministro Sangiuliano? Politicamente si vedrà, nel senso che la mozione depositata dal leader di Avs Angelo Bonelli che chiede di aprire un fascicolo per peculato dovrà svolgere il suo iter istituzionale. Ma è sul futuro della dottoressa Boccia – come la chiamano ormai tutti – che arrivano i gossip più gustosi. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, infatti, è possibile che la donna partenopea abbia in passato intessuto una relazione con un altro membro del governo. Chi? Le bocche sono cucite, anche se da quanto emerge potrebbe non essere un esponente del partito della premier, Fratelli d’Italia.

Quando? I bene informati romani riferiscono che le frequentazioni con i palazzi del potere della Boccia sarebbero iniziati prima di maggio, il mese che lo stesso Sangiuliano ha ammesso essere quello dell’inizio della loro liason. E dunque, se questo scenario fosse vero, significherebbe che c’è un altro membro dell’esecutivo che ora trema. Sarà davvero così? La pervicacia con cui la Boccia ha cercato di entrare nei gangli del potere fa pensare che ci sia del vero. E che, quindi, la vicenda sia tutt’altro che archiviata. Avrà sfoggiato i Ray-Ban anche in altre occasioni? Ah, saperlo…