Albe, dal Concerto del Primo Maggio al singolo "quando ci siamo abituati"

Dopo essersi esibito sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, Albe torna con un nuovo singolo. Il giovane cantautore, infatti, annuncia “quando ci siamo abituati” (Warner Music), punto d’arrivo del racconto iniziato con i brani “quando realizzi che non ti aveva capito” e “quando ti svolta la giornata”, a chiusura di una nuova trilogia che ha dato vita alla svolta musicale dell’artista.

“quando ci siamo abituati” sarà fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 maggio. Il brano è già disponibile in pre-save. Albe regala al suo pubblico il nuovo singolo per l’estate 2024 che anticipa un nuovo progetto discografico che vedrà la luce in autunno.

Il mood è fresco e coinvolgente: nonostante la chitarra malinconica in apertura, infatti, il brano è attraversato da un sound che cresce con un ritmo costante, sfociando in un ritornello carico ed esplosivo. Le parole del testo sono spontanee e descrivono cambiamenti, nuove abitudini, persone, luoghi, oggetti e canzoni.

La voglia di sentirsi a casa è il focus di “quando ci siamo abituati”, che diventa quasi una metafora: il concetto di “casa”, infatti, passa dal livello concreto a quello astratto, andando a coincidere sempre di più con una persona piuttosto che con un luogo fisico. A volte, casa è semplicemente una persona. La produzione è affidata anche stavolta ad Alessandro Gemelli, che continua a far parte della direzione artistica del progetto.

Con l’artwork del pezzo continua anche il viaggio della statua di marmo, protagonista delle cover dei precedenti singoli, prima tra gli spalti di uno stadio, poi sotto la pioggia rivolta verso il basso, a seguire in un prato di montagna ad osservare il tramonto e, ora, all’interno di un ascensore affollato.

“quando ci siamo abituati” arriva dopo “quando ti svolta la giornata” (29 marzo 2024) e “quando realizzi che non ti aveva capito” (19 gennaio 2024). I tre singoli, insieme a “ULTRAS”, rappresentano l’inizio di un nuovo percorso per Albe, fase in cui l’artista raggiunge una nuova maturità artistica, più consapevole.

Il giovane cantautore aveva pubblicato la scorsa estate “Così come sei”, scritto insieme ad Alfa e prodotto da JVLI e Steve Tarta, brano che ha seguito il successo di pubblico ottenuto durante il live di aprile 2023 ai Magazzini Generali di Milano. Si aggiungono, inoltre, l’omonimo Ep “Albe”, che contiene i brani “Millevoci” (prodotto da Tom Beaver e certificato ORO con 18,7 milioni di streaming su Spotify) e “Giravolte” (prodotto da Steve Tarta, con 9,1 milioni di stream), oltre al pezzo “Se non mi ami” e alla collaborazione con LDA in “Cado”, la canzone che unisce i due artisti legati dalla stessa passione per la musica e del percorso condiviso durante l’importante esperienza professionale vissuta nel celebre talent di “Amici”. Tra le recenti collaborazioni di Albe anche quella in “Finale Aperto”, il singolo firmato da Crytical.