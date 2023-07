Altri Comizi d'Amore il docufilm su Pasolini

Altri Comizi d'Amore, regia di Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con Rai Cinema e il patrocinio della FICEMilano. Il soggetto è Pasolini o meglio il suo metodo: dire la verità poeticamente con dichiarazioni sull’amore nel nostro tempo. Girato a Milano, Roma, in Friuli a Casarsa della Delizia e nella laguna di Grado.

«Dalla chiesetta in cui il giovane Pasolini andava a messa, alla laguna di Grado dove Pier Paolo fu regista di Medea, dal cimitero di Casarsa alla sua prima casa a Roma, tra le vie di Milano verso lo stadio San Siro si racconta e si rappresenta “Altri Comizi d’Amore” lungo un viaggio in bianco e nero per restituire un’epoca perduta ma non perdente e tuttavia ancora possibile quella dell’impegno dove trovare il coraggio per guardare in faccia il male e far vincere una domanda sulla fede, sulla speranza, sulla carità.» Così dichiara Massimiliano Finazzer Flory.

Altri Comizi d’Amore, durata 70 minuti, con 46 interviste sul tema dell’amore ispirate dai pensieri e dalle parole di Pasolini.