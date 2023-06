Annalisa ruba la scena a Fedez durante il concerto. Il video

Annalisa ruba la scena a Fedez durante il concerto: la reazione del rapper fa scatenare il web

Dopo la lite con Luis Sal, Fedez potrebbe arrivare ai ferri corti anche con Annalisa. Ne sono convinti i follower sui social dopo aver assistito all’ultima esibizione del rapper milanese insieme alla cantautrice ligure e agli Articolo 31 nel corso del concerto di sabato sera organizzato da Radio Zeta a Roma. Dopo che i tre artisti hanno scaldato il pubblico con la hit estiva "Disco Paradise", la scena è poi passata alla cantante di "Mon Amour", relegando così Fedez a un secondo piano.

Tutto è partito dal presentatore Jody Cecchetto, che si è subito rivolto ad Annalisa introducendo il tormentone estivo della finalista di Amici: "Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che bacia me" – ha detto rivolgendosi agli artisti che erano con lei sul palco – ma voi ci avete capito qualcosa che la frequentate?”. Mentre J-Ax ha risposto con serenità: "Non c'è da capire, c'è da ascoltare col cuore quando canta lei", Fedez è rimasto in silenzio, facendosi scuro in volto. Dopodichè Cecchetto ha invitato Annalisa a restare sola sul palco per cantare la sua hit. "Rimango io" – ha urlato Annalisa al microfono, mentre Fedez se n'è andato visibilmente infastidito.