Fedez e Luis Sal: botta e risposta sulla rottura a Muschio Selvaggio

E' ormai guerra aperta e dichiarata quella tra Fedez e Luis Sal, la strana coppia che fino a poco tempo è stata al timone del seguitissimo videopodcast Muschio Selvaggio. Da tanto affiatati che erano, i due hanno ora ingaggiato una faida a colpi di video, in cui da una parte cercano di chiarire le dinamiche della loro rottura e dall'altra si lanciano accuse più o meno gravi.

Tutto è cominciato lo scorso marzo, quando lo youtuber è scomparso, senza alcuna spiegazione, dal podcast che conduceva insieme al rapper dal 2020. Quello, occorre ricordarlo, era un periodo dolente per gli stessi Ferragnez, a causa dei rumors post Sanremo che li volevano in crisi.

Adesso, a distanza di quasi due mesi dal "silenzio stampa" sulla rottura con Luis Sal, Fedez ha voluto girare un video, proprio negli studi e con i microfoni del podcast, in cui ha spiegato le motivazioni: a suo dire la responsabilità era di Sal, che aveva deciso di non voler più partecipare al progetto.

"Dopo una settimana di riflessione lui mi manda un messaggio e mi dice: 'Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast'". Probabile dunque che a scatenare la faida sarebbero stati proprio gli speciali di Muschio selvaggio fatti su Rai 2 proprio in occasione di Sanremo, progetto che stava a cuore a Fedez ma non a Sal.