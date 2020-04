Atlantide su La7 racconta la fake news sul coronavirus e non solo

La pandemia del coronavirus ha moltiplicato le false notizie su origine, cura, vaccini e i social le hanno esportate in più paesi di quanti siano stati colpiti dal contagio. Ma è sempre accaduto nella storia, e in tempi più recenti le fake news hanno costruito leggende anche sulla morte di Hitler, l’invasione degli alieni e l’attacco alle Torri Gemelle. E sembra che oggi nessuno sappia più distinguere il vero dal falso. “Fakeroom, la fabbrica delle bugie” è l'indagine della puntata di Atlantide che Andrea Purgatori conduce stasera alle 21:20 su La7 con l’epidemiologo Enrico Bucci, lo psichiatra Paolo Crepet, il semiologo Stefano Bartezzaghi, la divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli. Ma la finzione è anche il cuore di “Truman Show”, il bellissimo film interpretato da Jim Carrey vincitore di Oscar e Golden Globe che andrà in onda subito dopo: la storia di una vita costruita a tavolino, una vita ce non esiste.