Ballando con le stelle, l'ultimo colpo di Milly Carlucci: in pista Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci: "Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita"

Milly Carlucci ha pronta l'ennesima sorpresa per gli appassionati di Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 12 ottobre parteciperà nel ruolo di ballerini per una notte la coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. L'annuncio è arrivato dalla stessa Carlucci sul profilo Instagram ufficiale del programma.

Caressa e Parodi, che di recente hanno festeggiato le nozze d'argento, ereditano quindi il ruolo coperto da Barbara D'Urso nella puntata precedente. "Amici di Ballando con le Stelle, - afferma Carlucci - vi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa terza puntata, perché abbiamo due ballerini per una notte. O forse dovrei dire uno perché in realtà è una coppia. Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. Trattasi di Fabio Caressa e Benedetta Parodi; quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina. Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista”.