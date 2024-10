Selvaggia Lucarelli, scintille con Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Dalle querele al saluto-gate: che cosa si sono dette

Selvaggia Lucarelli-Barbara D'Urso, l'insolita coppia a Ballando con le stelle: che cosa è successo

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: la conduttrice tv è stata ospite ieri della seconda puntata di Ballando con le stelle, la trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci. Appuntamento tanto atteso, dopo che Barbara D'Urso, volto storico del "Biscione" è stata allontana da Mediaset. Ballerina per una sera, D'Urso ha ballato una bachata e una salsa: il pubblico ha apprezzato, ma con Selvaggia Lucarelli è partita subito una raffica di frecciatine. "Da quanto tempo, Barbara. Ci incontriamo dopo quante querele?“, ha incalzato Lucarelli. "E tu quante cose querelabili ha detto", ha ribattuto la D'Urso.

Ma se Lucarelli l’ha accolta con ironia nascondendosi davanti a un cartonato mentre lei ballava, la conduttrice nel successo scambio di battute ha dato spettacolo e ostentato grande sicurezza: “Non voglio essere figa sopra ogni cosa, sono figa sopra ogni cosa” ma toccando anche questioni più serie “Non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai l’hanno rubato a me”.

Quando Selvaggia Lucarelli le ha detto che sarebbe avrebbe dovuto continuare a ballare anziché tornare a fare la conduttrice, D’Urso ha risposto così: “Purtroppo non sarà possibile. Se torno a condurre? Può darsi”. Sui social, Lucarelli ha scherzato anche su un presunto ‘saluto-gate’, perchè in un primo momento era sembrato che la conduttrice non l’avesse salutata. Invece: “Dicono che mi ha salutata ma non si era sentito”.