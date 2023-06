Belen, addio a Tu si Que Vales e sbarca su Prime Video

Belen, no a Tu si Que vales e niente Iene

Belen Rodriguez non sarà presente alla prossima edizione di Tu si Que vales: la soubrette argentina - secondo uanto riporta Dagospia - ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5.

Non solo. Stando a queste indiscrezioni "non è stata invece riconfermata a Le Iene, in pole position Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese con Davide Parenti"





Belen pronta per Celebrity Hunted

I fans di Belen - sempre secondo Dagospia - la prossima stagione intanto la rivedranno come concorrente di Celebrity Hunted su Prime Video.

-