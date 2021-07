Belen, malore a Tu sì que vales: "Non stavo bene, ho fatto tre flebo"

Belen Rodriguez ha interrotto le riprese di Tu sì que vales per un lieve malore: "Non sono stata bene, ho fatto tre flebo"

Momenti di tensioni quelli vissuti da Belen Rodriguez durante le riprese di Tu sì che vales. La showgirl argentina ha da poco partorito la secondogenita Luna Marì ma è deciso di rimettersi subito al lavoro. In molti si sono stupiti di questa scelta, che effettivamente avrebbe potuto mettere a rischio la sua salute momentanamente debilitata dal parto avvenuto appena una settimana fa. Troppo poco il riposo per la modella in vacanza con il fidanzato Antonino Spinalbese e la figlia. Purtroppo Belen dopo aver saltato la prima puntata di Tu sì que vales ha dovuto interrompere le riprese anche della seconda per un piccolo malore che l'ha costretta a fare "tre flebo".

"Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. - ha confessato Belen nelle sue Stories su Instagram - Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales". La showgirl ha comunque tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, assicurando che si è trattato solo di un malore di lieve entità.