Belen Rodriguez, Alessia Macari e Gracia de Torres: showgirl in dolce attesa

La primavera e l’estate sono stagioni che, portando il caldo, riescono a “sciogliere” le tensioni e favoriscono la natalità. Infatti, le showgirl Alessia Macari e Gracia De Torres hanno rivelato di essere in dolce attesa, mentre la subrette argentina Belen Rodriguez ha partorito due giorni fa, lunedì 12 luglio, la sua seconda genita Luna Marì.

Ma guardiamo nello specifico. Alessia Macari, famosa per interpretare la “Ciociara” nel game show televisivo diretto da Paolo Bonolis, Avanti un Altro, sta aspettando il suo primo figlio. Il papà? Il calciatore tedesco Oliver Kragl, centrocampista tedesco del Benevento. A rivelarlo è la stessa showgirl, classe 1993, in un’intervista a “Chi”.

Passando invece a Gracia De Torres, la conduttrice tv ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha raccontato di essere rimasta incinta del suo fidanzato storico, Daniele Sandri, e che presto sarà mamma. Su Instagram, in un lungo post, ha scritto: “Vorrei semplicemente dire che sono stati tre lunghi anni molto difficili per noi. Oggi posso dire, a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano”.

Infine, Belen ha postato su Instagram una foto molto toccante. La showgirl si immortala con un selfie mentre allatta la bambina appena nata. Per l’argentina, questa è la seconda volta che diventa genitore. Il compagno Antonino Spinalbese, 26 anni, da parte sua invece, diventa genitore per la prima volta e, in uno scatto pubblicato sempre dalla Rodriguez, mostra tutta la sua emozione mentre guarda la sua bambina tra le proprie braccia.