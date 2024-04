Belve, i cachet degli ospiti imbarazzano Fagnani: "Prendono un sacco di soldi"

Questa sera, martedì 2 aprile, torna sulla Rai "Belve", il programma di Francesca Fagnani che mette a nudo vizi e virtù dei Vip italiani. Si parte con Carla Bruni, Loredana Berté e Matteo Salvini. "Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile" ha spiegato il giornalista a Il Messaggero. L'ex First Lady francese invece "mi ha detto che tutti e due sono molto più felici ora di prima. E quando Sarkozy non è stato rieletto lei ha tirato un sospiro di sollievo". Inoltre Berté ha dichiarato di essere casta da dieci anni. "Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’".

Gli ospiti di "Belve" che funzionano di più, aggiunge Fagnani, sono "quelli che hanno una vita piena, i simpatici e gli antipatici". Il 9 aprile andrà in onda l'attesissima intervista a Fedez, con il pubblico che si aspetta di sentirlo parlare del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Anche lei invitata a "Belve", ovviamente. "Mi ha detto che doveva pensarci. Non l'ho più sentita".

Intanto, nella puntata di "Domenica In" che doveva servire da lancio del programma, si è verificato un curioso siparietto tra Fagnani e la conduttrice Mara Venier. Quest'ultima ha accettato di farsi intervistare alla "Belve"-maniera, ma a un certo punto ha buttato là: «Ma tu veramente? Scusa ma vengo a "Belve" cosi mi pagano pure, visto che date un sacco di soldi». C'è stato un certo imbarazzo, risolto poi con una risata.