"Beneficenza? Ti insegno io come si fa". Lite tra Lucarelli e la madre di Fedez

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, è esplosa sui social dopo l’inaugurazione di una casa di accoglienza per bambini malati a Roma, evento che ha visto il rapper protagonista per il sostegno dato attraverso la sua Fondazione. Tuttavia, a pochi giorni da questo gesto benefico, si è scatenata una diatriba che ha coinvolto la giornalista e la mamma del cantante, dando vita a un acceso scambio di battute che non è passato inosservato.

Sabato 28 settembre, si legge sul sito internet www.libero.it, Fedez ha inaugurato una casa destinata ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie, una struttura che è nata dalla ristrutturazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’evento è stato ampiamente coperto dai media, con foto e articoli che hanno celebrato il gesto del rapper. Ma poco dopo, la notizia dell’arresto di Christian Rosiello, guardia del corpo di Fedez e ultras del Milan, ha cambiato il tono della narrazione.

Selvaggia Lucarelli, da sempre critica verso il rapper, ha colto l’occasione per sottolineare l’ambiguità della situazione. Pubblicando un articolo del Fatto Quotidiano sul suo profilo Instagram, Lucarelli ha riportato dettagli dell’inchiesta che coinvolgeva non solo la guardia del corpo, ma anche altri amici di Fedez. "Beh, due giorni fa Fedez era qui, a fare la sua beneficenza a favore di fotografi. Che carino, si è occupato di ristrutturare un bene confiscato alla criminalità organizzata!", ha scritto la giornalista in una delle sue storie.

Questa frecciata non è passata inosservata alla madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, che ha deciso di rispondere pubblicamente.

Annamaria Berrinzaghi, conosciuta con il soprannome "Tatiana", non è nuova a prendere le difese del figlio quando viene attaccato sui social. Così, ha deciso di rispondere a Selvaggia Lucarelli con una storia su Instagram, ricondividendo il post della giornalista e scrivendo: "Cara Selvaggia, se vuoi ti insegno come si fa".

Lucarelli, nota per non tirarsi indietro davanti a provocazioni, ha replicato immediatamente: "Non c’è bisogno signora! Faccio già il mio, grazie. Se vuole le insegno io come si fa, ma senza fotografi". Il botta e risposta ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con curiosità l’evolversi della lite.

Selvaggia ha poi aggiunto un ulteriore commento, questa volta puntando il dito verso quelle madri che, secondo lei, vivono nell’ombra dei successi dei figli: "Comunque queste madri che hanno le gesta del figlio spalmate tutti i giorni sui giornali e si preoccupano per quello che scrivo io, fatico a capirle". Un’affermazione che ha ulteriormente infiammato il dibattito.

Il contrasto tra Selvaggia Lucarelli e la famiglia di Fedez non è una novità, ma questa volta la polemica si è inserita in un contesto più delicato, quello della beneficenza e dell’inchiesta legata agli amici del rapper. Da un lato, Fedez si è mostrato impegnato in una causa nobile, quella di supportare le famiglie dei bambini malati. Dall’altro, le vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni suoi amici hanno sollevato interrogativi sulla sua immagine pubblica.

La giornalista ha volutamente sottolineato questa dicotomia, utilizzando i social per evidenziare come Fedez, nonostante i gesti benefici, mantenga rapporti con figure controverse. "Da una parte ristruttura i beni confiscati alla criminalità, dall’altra cerca di intercedere per aiutare il suo amico Lucci a gestire un locale di Milano", ha scritto Selvaggia Lucarelli, citando le carte dell’inchiesta.

Questa lite social non è quindi solo un semplice botta e risposta tra una giornalista e la madre di un artista, ma mette in luce temi più ampi, come il ruolo dei media nella costruzione dell’immagine pubblica e l’influenza dei social network nel diffondere polemiche.



