Benny Benassi con Pequod,Mitch B.,Sandro Murru, Ben Dj: la musica dell'estate

Le radio italiane sono ancora alla ricerca di un vero "tormentone", fenomeno solo italiano che quest'anno è pure molto sponsorizzato. J-Ax e la sua "Una voglia assurda" ed il duo Baby K Chiara Ferragni e la loro "Non mi basta più" sono legate direttamente a brand e prodotti, mentre Fedez con "Bimbi di strada" guarda al passato cantando e rappando su "Children" di Robert Miles.

Stessa strategia anche per Takegi & Ketra, che fanno cantare a Elodie un brano ispirato al tema vagamente gipsy del film "Il Ciclone" di Leonardo Pieraccioni, uscito nel 1996. Senz'altro gli sforzi delle star della musica italiana stanno dando i loro frutti, ma il titolo di brano più simpatico e meno pretenzioso dell'estate l'ha già vinto "Una vita da bomber" del trio di ex calciatori Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. Una buona idea per ripartire nel modo giusto, tra luoghi d'arte e natura tutti italiani, sono i dj set via web intitolati Panorama che Benny Benassi, dj producer premiato ben due volte ai Grammy Awards, sta facendo a Venezia, a Verona, a Vernazza e altrove.

La musica intriga, emoziona e rilassa ed è diffusa da casse acustiche d'eccellenza anch'esse italiane, Pequod Acoustics. Come Benassi sono molto conosciute nel mondo e fanno ballare tanti locali di riferimento, soprattutto in Asia. Ma cosa si balla nelle disco italiane già aperte e cosa si ascolta battendo almeno il tempo nei locali in cui ancora non è possibile?

"Sto preparando tutti i remix di un mio singolo storico, 'Rumba Latina, che uscirà in ben cinque nuove diverse versioni", racconta il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman, trent'anni di carriera alle spalle e tanti successi fin dagli anni '90 anche con progetti come Blackwood, Chase e The Rumbar.

"Sto lavorando anche a 'Freedom', pezzo tech house prodotto con Joe Bertè ed Adam Clay". Chi ha voglia di divertirsi cantando con gli amici e gustando ottimi piatti, come sempre succede in Sardegna, ogni martedì e venerdì trova Sandro Murru alla Terrazza del Lazzaretto di Cagliari, mentre il sabato può spostarsi all'American Beach sulla spiaggia della Maddalena, a Capoterra (CA).

"Per l'estate 2020 ho prodotto 'Love Is My Music' con i Meters Follow. L'originale ha sonorità nudisco e soulful house, e c'è pure un remix house di Mirko Boni", racconta Mitch B., uno dei dj più attivi in Riviera Romagnola e non solo. Fa muovere a tempo il Pineta (Milano Marittima), il BBK di Punta Marina (RA), il Top Club di Rimini e in tanti altri spazi. Oltre a far ballare, propone spesso 'elettronica balearica', ovvero musica che mescola sempre ritmo e melodia.

"E' un'estate strana, ma le persone hanno comunque voglia di divertirsi ed il compito di un dj è regalare la colonna sonora perfetta". Ben Dj invece a luglio 2020 si muove soprattutto tra il Twiga, luogo d'incontro d'eccellenza in Versilia ed il Bullona, a Milano, ristorante con musica altrettanto esclusivo. Il suo nuovo singolo si chiama "Good Life". Il suo sound è sempre originale e non dimentica mai la melodia e anche il nuovo singolo ha buone possibilità di coinvolgere ogni pubblico: chi vuol rilassarsi sceglie la versione acustica, chi cerca energia quella originale.

Chi ama la musica techno quest'estate è un po' in difficoltà, visto ad Ibiza i grandi club sono fermi. Per fortuna invece il ritmo è già alto, ad esempio al Clorophilla di Castellaneta (TA), uno dei tanti club gestiti da Musicaeparole. Qui in console, insieme a superstar internazionali come Traumer, c'è sempre o quasi l'italiano Skizzo, in forte crescita internazionale, proprio come Ross Roys, che a Ibiza ha fatto ballare Mambo Studio, Hush e Decibel e che oggi sta pubblicando brani decisamente interessanti come "Liz" e "Wind". "Nel panorama pop ascolto The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eilish e i nostri Elodie, Achille Lauro e Levante", racconta Ross Roys.

"Nelle mia produzioni sto proponendo una techno molto melodica con note che fluendo trascinano verso l'infinito. Credo sia naturale in questo periodo sentire una forte voglia d'evasione".

Vi lascio e vi dò appuntamento alla prossima rubrica consigliandovi la poesia in musica che ho creato ad Aprile 2020, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, prodotta da Mitch B e Van Der Kirche; si chiama Ciao Terra, perfetta per rilassarsi, riflettere e vivere in modo più consapevole.

Il brano è disponibile in un video emozionante su YouTube, mentre la canzone si può ascoltare su Spotify ed Amazon Music (Il link su cui cliccare è questo: https://hypeddit.com/link/z2a4wy).

Ma come è nata "Ciao Terra"? In una notte insonne, ho scritto un testo, dedicando le parole alla consapevolezza e al lifestyle che da sempre condivido. Il giorno dopo ho telefonato all’amico Lorenzo Tiezzi che ha coinvolto DJ Mitch B., in console fin dal 1998, produttore, miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, guest dj per party legati a brand prestigiosi, noto a livello internazionale e Van der Kirche, eclettico produttore, musicista e performer dal vivo, che lavora con molte etichette, come 4our Records, Three Hands Records, Shamkara Records, Irma Records, Prg, Expanded Music, Time Records.

Con la musica di DJ Mitch B. e Van der Kirche sul mio testo , "Ciao Terra" è un'intensa poesia in musica in cui la mia voce si mescola ad una base elettronica dall'andamento lento e sinuoso. La canzone è ispirata a Green & Glam, progetto ideato da Nicoletta Bucci, che ha dato vita, insieme ad alcuni personaggi della tv e del giornalismo, all'hashtag Una Scelta al Giorno: il progetto dà voce ai sentimenti, agli stati d'animo alle emozioni della gente al tempo del Coronavirus, ma soprattutto essere la testimonianza di un cambiamento sociale nelle abitudini e nelle "scelte", perché sono e saranno proprio le scelte consapevoli e responsabili di ogni singolo individuo che contribuiranno alla guarigione dell'uomo e del nostro Pianeta.