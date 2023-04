Chi è la moglie di Beppe Fiorello? Tutto su Eleonora Pratelli

La moglie di Beppe Fiorello si chiama Eleonora Pratelli ed è la CEO di Suites19 oltre che madre dei suoi due figli, Anita e Nicola

Beppe Fiorello ha recentemente debuttato al cinema come regista con Stranizza d'Amuri e dietro il motivo del suo successo c'è anche la moglie Eleonora Pratelli, sua compagna da oltre 20 anni. La coppia si è conosciuta per caso durante un volo diretto a Los Angeles. Fiorello stava accompagnando il fratello Rosario nella promozione del film de Il talento di Mr. Ripley.

Eleonora Pratelli nasce a Rimini il 29 aprile 1974. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come celebrity consultant per importanti brand di moda nel 1997. Nel 2004 fonda l'agenzia specializzaa in celebrities endorsement Suite19 Boutique Agency di cui è CEO. Sebbene Eleonora abbia a che fare tutti i giorni con i VIP è molto riservata sulla sua vita privata e non ama mostrarsi in pubblico.

Eleonora Pratelli: lavoro e famiglia

Fiorello ed Eleonora hanno avuto prima la figlia Anita (2003) e poi Nicola (2005). Nel 2010 la coppia si è sposata in una chiesa del Vaticano con una cerimonia per pochi intimi. Fiorello ha dichiarato a Donna Moderna: "Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio".

Fiorello ed Eleonora hanno vissuto a Spoleto e Milano prima di trasferirsi in pianta stabile a Roma per le esigenze lavorative di entrambe.