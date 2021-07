Bruganelli opinionista GF Vip: “Ho il dubbio d’aver fatto la scelta sbagliata”

Sonia Bruganelli è poco conosciuta e per lo più per essere la moglie di Paolo Bonolis. Da settembre però la vedremo in tv nei panni di opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. Il programma sarà condotto da Alfonso Signorini, per la terza volta.

Intervistata dal Corriere della Sera, Sonia ha dichiarato di essere una persona dall’arrabbiatura facile, ecco perché il marito Paolo Bonolis le ha consigliato di trattenersi e non litigare. A casa dice di non essere così irruenta, anche perché Paolo è conciliante, “non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè. Io invece gli riempio la casa di persone”.

E al Grande Fratello vip che opinionista sarà, chiede il giornalista, cattiva, pungente o democristiana? “Democristiana non mi si addice proprio” risponde Sonia, anche se ammette che “nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo”. “Le persone cambiano in base a necessità, esigenze, situazioni, momenti: la coerenza è una qualità complicatissima. E non lo dico in modo giudicante. A tutti viene richiesto un continuo cambiamento di forma, di aspetto, di pensiero, perché se no non si è più interessanti, accattivanti, ce l’hanno imposto i nuovi mezzi di comunicazione”.





E il passo successivo quale sarà, partecipare al Gf Vip come concorrente? “Ecco” risponde Sonia “già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione. Poi torno alla mia Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro!” assicura.





E allora perché ha scelto proprio di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip? “È un reality che mi ha sempre affascinato” spiega al Corriere “un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.