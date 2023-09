Buon compleanno Mimì: grande successo per il concerto-evento a Milano

Buon compleanno Mimì: grande successo per la decima edizione del concerto dedicato a Mia Martini

Grande successo per "Buon compleanno Mimì", l'evento che si è svolto lo scorso sabato 23 Settembre 2023 presso il Teatro Manzoni di Milano per celebrare l'immensa Mia Martini. Giunto alla decima edizione ed organizzato dall'Associazione Minuetto Mimì Sarà, la serata ha riportato alla luce i grandi successi dell'indimenticabile artista calabrese, rivissuti impeccabilmente dai Big della musica italiana, ospiti della serata. Con l'occasione ognuno si è esibito con i brani più famosi del loro repertorio, esaltando così un pubblico già in delirio per la kermesse.

"È iniziato tutto come fosse uno scherzo ed invece siamo arrivati al decimo anno. Stiamo crescendo poco per volta ed è meraviglioso trovare sempre tanti amici e tanti artisti che omaggiano la nostra Mimi. È un festeggiamento alla vita e non alla morte", ha dichiarato Vincenzo Adriani, Presidente dell'Associazione Minuetto Mimì Sarà. "Il 12 agosto 1993 ho fatto una promessa a Mimì, creare una casa ed una famiglia. Sto mantenendo la parola data anche se devo ammettere che non è tutto così facile".

A presentare l'appuntamento la professionalità di Federica Bertoni che con classe ed eleganza ha accolto sul palco i cantanti accompagnati dalla Mimì Sarà Orchestra, diretta da Paolo Li Rosi, che si sono contraddistinti ricevendo i complimenti di tutti i professionisti presenti. Ad aprire il concerto con "Bambolina" Federica Toselli, vincitrice di Professione Cantante. Tra i grandi artisti il primo ospite è stato Leo Gassman che con "E non Finisce mica il cielo" ha sbalordito il pubblico del Manzoni trasmettendo la potenza artistica di Mimì. "Mia è l'apice della musica italiana ed è un solido punto di riferimento per tutti noi". Al suo seguito Mario Venuti con "Minuetto", visibilmente emozionato. "L'ho scelta perché credo che noi uomini dovremmo immedesimarci più spesso in quello che vivono le donne".

Luca Mancini, finalista del premio Mimì Sarà, ha interpretato "Se mi sfiori" con al suo fianco il ballerino di "Amici" Christian Stefanelli, mentre i Blonde Brothers, vincitori del Premio Mimì Sarà 2022 della categoria over, hanno cantato "Inno" accompagnati dalle loro chitarre. Sara Bronzini, vincitrice del Premio Mimì Sarà 2022, ha poi cantato "Quante volte". La serata è proseguita con AKA 7even che con "Cu’mme", ha mandato in visibilio il pubblico in sala, tra applausi incontenibili. L'energia di Gaia ha poi travolto il Teatro ed emozionato con "Notturno".