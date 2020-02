Bye bye Chiambretti: Malgioglio si alza e lascia lo studio. Colpa di Morgan

Tutt’altra musica a Cr4, la repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti che vede Malgioglio come ospite fisso. Cristiano, durante la registrazione di ieri sera, ha lasciato lo studio. Clamorosamente. Sembra che ci sia stata una rottura (forse insanabile) con il conduttore dopo che è arrivato un amico di Morgan. Quest’ultimo ha definito “genio” il cantante squalificato a Sanremo insieme a Bugo, dopo un’improvvisa lite prima dell’esibizione canora. Nel corso della registrazione sono andati in onda alcuni video in auto di Morgan che canta Luigi Tenco. E Malgioglio ha sbottato: “Ma quale genio? Per me i veri geni sono Beethoven, Verdi, Freddy Mercury...Io mi alzo e vado via”. cala il sipario. Una frattura imprevista, che adesso apre nuovi scenari: come colmerà Chiambretti l’assenza di Malgioglio?