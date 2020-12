Campari #PerIlCinema, parte l’iniziativa che va in aiuto del Grande Schermo

L’obiettivo del progetto è dare un supporto economico immediato alle sale cinematografiche, con la possibilità di utilizzare 2 ingressi nel proprio cinema del cuore, per tutto il 2021.

Tutto il mondo del cinema italiano ed internazionale sta vivendo momenti difficilissimi per la chiusura delle sale cinematografiche e allo stop dei festival dal vivo. Se il Festival del cinema di Venezia a settembre si è potuto svolgere in sicurezza, notizia di poche ore fa è che quello di Berlino, previsto per febbraio, quest’anno si volgerà solo in modalità on line. Un duro colpo per tutta l’industria cinematografica che impiega nei suoi vari livelli decine di migliaia di persone. Proprio per aiutare tutta l’industria ad esso associata, Campari - insieme ad altri partner prestigiosi - ha deciso di rafforzare ancora di più il proprio storico legame con il Grande Schermo con l’iniziativa speciale Campari #PerIlCinema, volta a offrire un aiuto concreto a questo mondo e allo straordinario contributo di donne e uomini che, attraverso il proprio talento e passione, lo rendono possibile.

Chiunque, infatti, potrà acquistare sulla piattaforma dedicata perilcinema.com all’iniziativa 1 voucher valido per 1 ingresso in uno dei cinema aderenti. Per ogni buono cinema acquistato, Campari sosterrà le sale cinematografiche scelte dagli utenti regalando, ai primi 20.000 acquirenti, un secondo buono cinema. Entrambi saranno utilizzabili nel corso di tutto l’anno 2021, mentre il corrispettivo verrà immediatamente versato ai cinema da QMI: un ottimo incentivo per dare un aiuto concreto e tempestivo all’economia del settore.Ad oggi hanno aderito più di 320 cinema, tra cui i circuiti The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI (Unione Cinema), ma l’elenco è in continua crescita.

L’idea nasce grazie alla collaborazione con QMI, da oltre 15 anni l’agenzia di riferimento per l’entertainment in Italia e per le aziende che si legano ai contenuti, e Stardust.it piattaforma QMI dedicata all’intrattenimento, con una community di oltre 500.000 appassionati.

Inoltre, sono numerosi i partner attivi all’interno dell’industria cinematografica che hanno aderito con grande entusiasmo al progetto, per supportare e dare gran voce a un’iniziativa così speciale come Campari #PerIlCinema: Vision, 01, Medusa, LuckyRed, Eagle, Notorious, Koch Media, Bim, Fenix ed Europictures per le distribuzioni cinematografiche. Indigo, Cattleya, Lotus, Indiana, IIf e Lucisano Media group, Fandango, Rai cinema, Cinema Undici, Fabula, One More, Martha Production, Minerva, Groenlandia e Ascent del mondo delle produzioni cinematografiche. E tanti altri di rilievo: Lucca Comics & Games, Giffoni Film festival, Alice nella città, Ciak Magazine, Infinity, Filming Italy.

Il progetto rappresenta un proseguimento dell’importante percorso che Campari ha intrapreso anni fa, scegliendo di associarsi al mondo del Cinema - fatto di creatività e passione – e offrendo l’opportunità di far raccontare la propria Red Passion a grandi artisti internazionali come a giovani talenti emergenti.

“Campari #PerIlCinema rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e siamo entusiasti di dare vita, insieme ai nostri partner d’eccezione, a questa importante iniziativa” - afferma Clarice Pinto, Senior Marketing Director di Campari Group Italia – “Crediamo fortemente nel ruolo fondamentale rappresentato dal Cinema italiano nella cultura e nella società e siamo per questo pronti a offrirgli, con la passione che ci contraddistingue, supporto in questo periodo così difficile”

Grazie alla realizzazione di una cornice appositamente creata per il progetto, chiunque potrà dare voce e supportare l’iniziativa anche sul proprio profilo Facebook, attraverso alcuni semplici passaggi. Sarà sufficiente infatti:

Accedere al proprio profilo Facebook Cliccare sull’icona della macchina fotografica presente sulla foto profilo attuale. Si aprirà a questo puntoun box intitolato “Aggiorna l’immagine del profilo” Selezionare all’interno del box la voce “Aggiungi motivo” Successivamente sarà necessario ricercare nell’apposito campo (lente di ingrandimento) la Facebook Frame intitolata “Campari #PerIlCinema”. Una volta selezionata la cornice Campari verrà sovrapposta alla propria immagine di profilo e sarà possibile adattare l’immagine a proprio piacimento. Per completare l’operazione cliccare su “Usa come immagine di profilo”

Campari si fa così portavoce di un messaggio chiaro e forte, volto a sostenere attivamente professioni, enti e persone che ogni giorno lavorano con passione per costruire storie e racconti straordinari che prendono vita grazie al mondo del Cinema.

