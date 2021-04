Can Yaman, Instagram chiuso: eliminato il profilo. Fan sotto choc: perchè

Il bellissimo attore turco protagonista di DayDreamer non ha più il profilo Instagram: l'account di Can Yaman è stato eliminato. Che cosa c'è dietro? L'attacco di un hacker? Una decisione volontaria? Una strategia di marketing? I fan dell'attore sono sotto choc. Non è la prima volta però che si ritrovano di fronte ad una situazione di questo tipo, da un secondo all'altro. Qualche mese fa, l'attore aveva infatti chiuso il profilo Twitter e non l’ha più riaperto. Su Instagram Can Yaman mostra alcuni frammenti di vita quotidiana, il backstage di alcuni suoi lavori e non risparmia foto super sexy. Le followers impazziscono quando l'interprete pubblica i video dei suoi allenamenti in pantaloncini. Come faranno ora che il profilo è stato chiuso? Ma soprattutto, perchè è stata presa questa improvvisa decisione?

Can Yaman chiude Instagram: perchè? C'entra Diletta Leotta?

Da settimane il nome di Can Yaman viene associato a quello di Diletta Leotta. L'attore e la giornalista sportiva avrebbero una relazione e ci sarebbe anche stata una proposta di nozze. Proprio ieri è spuntato un rumor secondo cui il presunto matrimonio sarebbe stato posticipato. In molti non credono a queste voci e ritengono che Can e Diletta stiano fingendo solo per avere visibilità.

L'attore è diventato famoso in Italia grazie alle soap DayDreamer e Bitter Sweet. E' già stato ospite in diversi programmi televisivi, da C'è posta per te, a Verissimo, a Live non è la D'Urso. Ogni volta che arriva nel nostro Paese le fan impazziscono e lo seguono in ogni spostamento. Da quando però sono spuntate le voci sulla relazione con Diletta Leotta, è cambiato tutto. I commenti degli haters si sprecano.

Can yaman è infastidito da tutto questo e ha deciso di chiudere Instagram per non leggere più certe frasi? Alcuni utenti pensano che Can Yaman possa anche essere stato vittima dell'attacco da parte di un hacker. per il momento Can Yaman non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla chiusura del profilo Instagram.