Casa di Carta 4: primo trailer ed è subito caos - VIDEO

Il cast della serie di Netflix La Casa di Carta davanti all installazione in Piazza Affari

Casa di Carta 4: è uscito il primo trailer della popolarissima serie TV spagnola, che tornerà su Netflix il 3 aprile

Finalmente dopo tanta attesa e voci è arrivato il primo trailer ufficiale de La Casa di Carta 4. Sul profilo Instagram ufficiale della serie Tv spagnola è stato pubblicato ieri un video che mostra alcune anticipazioni della prossima stagione e sembra che le sorprese non mancheranno. "Che il caos cominci" è il messaggio che accompagna il trailer.

Casa di Carta 4, quando esce: la serie cult torna il 3 aprile

Nel primo trailer della Casa di Carta 4 si conferma il momento difficile per la banda spagnola. "Ti offro la libertà - afferma Sierra mentre mostra le foto della figlia - altrimenti finisci in galera per trent'anni". Il gruppo deve affrontare un nemico interno che fa di tutto per impedire la riuscita del colpo mentre il Professore è ancora convito che Raquel Murillo è morta. Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato mentre e le condizioni di Nairobi sono decisamente critiche.

Casa di Carta 4, trailer: le anticipazioni sulla prossima stagione