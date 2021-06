Casa di Carta 5, Tokyo infiamma i fan con uno scatto piccante al mare

Casa di Carta 5, l'attrice Úrsula Corberó che intepreta Tokyo ha condiviso una foto ammiccante su Instagram che ha portato una pioggia di like

Le riprese de La Casa di Carta 5 sono ufficialmente concluse e per gli attori della popolare serie spagnola è arrivato il momento dei saluti e del riposo. Non ci sarà infatti una stagione successiva. Anche Úrsula Corberó, in arte Tokyo, ha detto addio per sempre alla Casa di Carta per dedicarsi ad altri progetti, ma nel frattempo trascorrere spensierata le vacanze al mare come dimostra una delle ultime foto da lei postate sul suo profilo Instagram.

"Colei che scrive questa didascalia è in vacanza", conferma l'attrice che interpreta Tokyo come didascalia a un suo scatto in barca con indosso un bikini leopardato.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Casa di Carta 5? "La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. -si legge nella sinossi ufficiale - Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra."

Vi ricordiamo che la Casa di Carta 5 andrà in onda dopo l'estate e che le 10 puntate saranno suddivise in due tranche (QUI LE DATE UFFICIALI E LE PRIME IMMAGINI).