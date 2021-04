Casa di Carta 5: Berlino gira la sua ultima scena e saluta commosso i fan

Casa di Carta 5, l'attore che interpreta Berlino ha condiviso su Instagram un messaggio dedicato alle ultime scene girate per la serie

Berlino è uno dei protagonisti più apprezzati dai fan de La Casa di Carta. Inizialmente arrogante e chiaramente sociopatico, il personaggio interpretato da Pedro Alonso è fratello maggiore del Professore è stato spesso in contrasto con altri membri della banda (Tokyo e Nairobi su tutti) ma ha conquistato il pubblico prima con la sua leadership e poi con il suo sacrificio.

Casa di Carta 5, Berlino: "Ho girato le mie ultime scene, arriva il momento della fine"

Nei mesi scorsi Pedro Alonso tramite il suo profilo Instagram ha diffuso diversi dietro le quinte delle riprese de La Casa di Carta 5 (QUI LE ULTIME NOTIZIE SULL'USCITA IN ITALIA) e nel suo ultimo post ha parlato in modo molto criptico di un ritratto che ha realizzato. "Quando ho girato le mi sequenze il mio fratellino mi ha detto "ora sì, ora vedo qualcosa di inquietante nei tuoi occhi"". Il "fratellino" a cui si riferisce Alonso è Alvaro Morte, che nella serie interpreta Il Professore, a cui ha dedicato un pensiero: “È stato un viaggio straordinario @alvaromorte. Uno di quelli che meritano davvero di essere custoditi in uno scrigno del tesoro dopo l'odissea".

"Per me si trattava di amore. - scrive l'interprete di Berlino riferendosi al ritratto - E forse anche uno strano messaggio per un tempo futuro, quando sarà il momento di ispezionare la ferita. Quasi per il personaggio, ma anche per l'attore. So che può suonare un po' strano. Prima o poi quel momento arriva. Viene sempre. Quello in cui è ora di andare alla fine di ciò che non sappiamo. O non vogliamo sapere. E secondo me non è male. Anche se fa impressione. Così come il vero amore e la vita stessa".

Diversi attori della fortunata serie spagnola come Alvaro Morte, Fernando Cayo (colonnello Tamayoa) e Mario de la Rosa (Suárez) hanno lasciato un commento al post di Berlino. Il personaggio, malato terminale, tornerà ne La casa di Carta 5 solo come flashback.