Caso Morlacchi: dopo llo scontro social con Lucarelli, ora replica Memo Remigi

Caso Jessica Morlacchi, Memo Remigi si rivolge all'avvocato: "La Rai mi ha distrutto"

Memo Remigi se la prende con la Rai: "Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d'animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto".

Leggi anche:

Caso Memo Remigi, Jessica Morlacchi agli haters: "Le mani tenetevele in tasca"

Il celebre cantante, ormai 84enne, è al centro delle polemiche per la "mano morta" nei confronti di Jessica Morlacchi nella puntata di "Oggi è un altro giorno" del 21 ottobre scorso. L'episodio ha portato alla sua sospensione dal programma che Serena Bortone conduce su Rai Uno e a discussioni che, nonostante le scuse presentate da Memo Remigi, continuano ad imperversare.

Selvaggia Lucarelli si è detta concorde con la sospensione di Memo Remigi, ma è stata critica anche con Jessica Morlacchi: "Spero che impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano 'tro.e'”, ha scritto, riferendosi alla sua lite con Iva Zanicchi.

Dall'episodio in se', le polemiche si stanno quindi allargando. Troppo, secondo Memo Remigi, che annuncia una reazione sul piano legale: "Ho dato mandato all'Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista".

Leggi anche:

Selvaggia Lucarelli a Jessica Morlacchi: "Impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo"