Selvaggia Lucarelli a Jessica Morlacchi: "Impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo"

Selvaggia Lucarelli: spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo

“Per me Memo Remigi sta bene dove sta, cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano “tro.e”, perché sono cose gravi allo stesso modo”, ha scritto Selvaggia Lucarelli in una Stories Instagram in merito al caso Morlacchi-Memo Remigi.

Il riferimento sarebbe a quando Iva Zanicchi, dopo essere stata giudicata dalla Lucarelli a Ballando con le Stelle, aveva sussurrato al partner Samuel Peron la parola "Tr**a", riferendosi a Selvaggia: la Lucarelli ha allegato un video che vede l’ex voce dei Gazosa inquadrata mentre faceva qualche smorfia durante una discussione nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno mentre si parlava dell'esibizione e dell'avventura di Iva Zanicchi al reality show di Rai1.