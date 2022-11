Celebrity Hunted 3, Irama-Rkomi in fuga "coi consigli di Elodie". Cast e news

Celebrity Hunted 3, Irama-Rkomi e i consigli di Elodie

Celebrity Hunted torna su Amazon Prime Video con la terza stagione con un cast stellare. Nove vip in fuga per una stagione che promette tante sorprese. “Elodie ci ha raccontato gli alti e bassi del format. Ci siamo ritrovati molto nelle sue esperienze”, ha raccontato Irama nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality thriller di Amazon Prime Video. Durante la fuga della coppia Rkomi-Irama (con un’apparizione del collega Blanco) “abbiamo scoperto di più su di noi, sulle nostre ansie. È sempre bello mettersi in gioco, evadere un po’ dal proprio contesto”.

Celebrity Hunted 3, Katia Follesa concorrente in solitaria: mi avevano proposto Bradley Cooper...

“Ho visto le edizioni precedenti, non mi sono ispirata a nessuno. Ognuno decide che fare, dove andare, come camuffarsi. Con delle deviazioni. Si tratta di una fuga di cui ha la percezione che sia reale”, ha invece sottolineato Katia Follesa che sarà l'unica concorrente a partecipare da sola. “All’inizio mi avevano proposto Bradley Cooper, poi mi sono detta ‘no, partecipo da sola! Ce la posso fare”, ha scherzato. “In questa avventura verrà fuori il mio lato da atleta, ginnasta e acrobata”, le sue parole con la consueta verve ironica.

Celebrity Hunted 3, Luca Argentero e Cristina Marino in "luna di miele"

Partecipando a Celebrity Hunted “ti dimentichi di essere seguito con le telecamere. Io e Luca ci siamo molto divertiti. Sono contenta che possiate vedere un lato inedito di Argentero, solitamente è sempre serioso”, ha spiegato Cristina Marino, durante la conferenza. “Lei vive uno spirito di competizione tremendo. Io, invece, ho vissuto questa esperienza come un gioco insieme ad una agonista come Cri”, sottolinea Luca Argentero. La coppia in fuga a un certo punto ha ricevuto anche l'aiuto di Gianni Morandi e della moglie Anna. Ad ogni modo, Celebrity Hunted 3 “è stata la nostra luna di miele, una vera e propria fuga d’amore. Ci siamo sposati con il Covid – ha raccontato Luca Argentero nel corso della conferenza stampa – ed era difficile viaggiare per il mondo. Poi tra la nascita di Nina e il lavoro non c’è stata l’occasione. Con ‘Celebrity Hunted’ ci siamo ritagliati del tempo per noi”, le parole dell'attore.

Celebrity Hunted 3, Salvatore Esposito e Marco D’Amore: "Ci siamo ispirato a Seven"

Da Gomorra a Celebrity Hunted, ecco Salvatore Esposito e Marco D'Amore. “Ci piace il cinema e così abbiamo trovato un riferimento cinematografico – il film ‘Seven’ – immaginando sette tappe abbinate ai sette vizi capitali”, ha spiegato D’Amore. La sfida più grande, secondo Esposito “è stata superare l’ansia di essere sempre inseguito da qualcuno”. E sottolinea un pregio di Celebrity Hunted da non sottovalutare: “In questo nostro viaggio, si vedranno le tantissime bellezze che abbiamo nel nostro bellissimo Paese. E’ davvero interessante”.

Celebrity Hunted 3, Ciro Priello e Fabio Balsamo "per circa un’ora a guardare un Suv sospetto..."

L'ansia di essere inseguiti non abbandona mai i vip in fuga a Celebrity Hunted. Il duo Jackal composto da Ciro Priello e Fabio Balsamo ha raccontato che sono rimasti “per circa un’ora a guardare un Suv sospetto. Alla fine si è rivelata una macchina parcheggiata in doppia fila”.

Celebrity Hunted 3 quando esce - Streaming su Amazon Prime Video

Il reality thriller Original Italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 17 novembre, con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre di Celebrity Hunted saranno disponibili dal 24 novembre.

Celebrity Hunted 3 cast

Protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, saranno nove personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama.

Celebrity Hunted, il reality thriller di Amazon Prime Video

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è il reality thriller Original italiano che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Il format Banijay Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.