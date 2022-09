Chiara Ferragni nuda sui social per la Milano Fashion Week. FOTO

Chiara Ferragni, foto da sballo su Instagram per la Milano Fashion Week

Chiara Ferragni in grande spolvero posa su Instagram con una foto molto stuzzicante. In occasione della Milano Fashion Week l’influencer ha postato diversi scatti di cui uno, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan.

La moglie di Fedez nella foto sorride e tiene in mano un vassoio con due club sandwich e i suoi capelli d’oro a coprire i seni. Tantissimi i "like" alle foto e i commenti entusiasti: “Bellissima, stupenda, sei perfetta”, si legge.

Per il primo giorno della Milano Fashion Week aveva sorpreso i fan con un altro look provocante. Chiara ha indossato un golfino viola, che arrivava solo fino a metà del seno, lasciando intravedere la parte finale.