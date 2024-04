Chiara Masciotta, ex miss Italia rimasta senza naso che si è rifatta una vita

Ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta: dalla malattia del figlio all'incidente: "Mi sono ritrovata senza naso"

L'ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta, rimasta nel cuore di molti italiani, in una recente imtervista ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un grave incidente che le ha causato seri danni al viso, compresa la perdita totale del naso. Masciotta, che oggi ha 40 anni ed è mamma di tre figli, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2005, incoronata dall'attore Bruce Willis in veste di presidente di giuria. Dopo il trionfo comincia a muovere i suoi primi passi in televisione.

Edelfa Chiara Masciotta



All' acme del successo, però, decide di lasciare la recitazione e la carriera televisiva. Perché? Il suo primo figlio Andrea, il cui padre è il regista Roberto Cenci, si è ammalato di diabete di tipo 1.

"Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%", ha raccontato al Corriere. Nel 2019 la sua vita prende una brusca svolta.

La Masciotta ha spiegato di aver subito un intervento chirurgico di oltre nove ore per cercare di ricostruire il suo naso, ma di non aver ancora ottenuto risultati soddisfacenti. "Sono stata costretta a sottopormi a interventi chirurgici molto invasivi e purtroppo al momento non posso essere soddisfatta del risultato".

Di quell’incidente porta i segni ancora oggi: “Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti”.

"Sono finita in ospedale dove i medici si sono presi cura di me e mi hanno operata. Ora, dopo alcuni interventi di chirurgia plastica ricostruttiva e una lunga riabilitazione, il mio naso sta tornando come prima. È stata dura accettare quello che era successo e riprendermi psicologicamente, ma ora guardo avanti con fiducia. Voglio lanciare un messaggio di speranza a chi si trova in una situazione simile: con forza di volontà e determinazione si può superare qualsiasi ostacolo", ha concluso l'ex show girl.