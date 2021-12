Cinema, morto Paolo Calissano: mix di farmaci letale. Soffriva di depressione

Cinema, trovato senza vita a letto Paolo Calissano: aveva 54 anni

L'attore Paolo Calissano è stato trovato morto nella tarda serata di ieri nella sua casa a Roma, in seguito all'allarme lanciato dalla sua compagna che non lo sentiva da giorni. È stato trovato senza vita disteso sul letto del suo appartamento alla Balduina. Sul comodino - si legge sul Corriere della Sera - aveva due scatole di psicofarmaci. Le pillole erano a terra, altre sparse in cucina. L’ex attore Paolo Calissano, 54 anni, è morto probabilmente per un mix letale di quelle pastiglie che assumeva a causa di una forte depressione per cui era in cura da mesi. È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri. Probabile che Calissano possa aver assunto volontariamente una dose massiccia di medicinali ed essersi così tolto la vita.

Ieri notte dopo le 23 - prosegue il Corriere - la tragica scoperta. Per Calissano non c’è stato nulla da fare. Sequestrata la salma, è stata disposta l’autopsia che chiarirà le cause della morte. L’ex attore era caduto in rovina dopo le vicende giudiziarie che lo hanno travolto nel 2005 quando fu arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e per la morte di una ballerina brasiliana di 31 anni, madre di due figli, stroncata da un infarto dopo l’assunzione di una dose di cocaina presa nella casa dell’attore, che all’epoca dei fatti viveva a Genova. L’attore era molto amato dal pubblico femminile. Il successo è arrivato però grazie alla fiction tv. Ha partecipato infatti alla serie americana «General Hospital». Poi è diventato celebre per "Vivere" e ha fatto anche "L'isola dei Famosi".

