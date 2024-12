I 10 film di Natale più belli di sempre

I 10 film di Natale da non perdere - la lista

Natale ogni anno porta con se dei film proposti dalle tv come dei classici da non perdere di cui conosciamo perfettamente trama e a volte anche i dialoghi ma che inevitabilmente ci incollano davanti alla televisione. Commedia, film romantici, comici, ce n'è per tutti i gusti.

Ecco la lista dei 10 film di Natale più belli di sempre

- Una poltrona per due (1983). Il capolavoro di John Landis che racconta la "scommessa" di due miliardari giocata sulla pelle e sulle vite di Eddy Murphy e Dan Aykroyd con una imperdibile, bellissima e bravissima Jamie Lee Curtis

- Mamma ho perso l'aereo (1990). Alzi la mano chi non ha riso fino alle lacrime nella scena in cui i due ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) provano in tutti i modi ad entrare nella casa del piccolo Kevin (Macaulay Culkin) ma vengono respinti a suon di trappole, fiamme, persino un ragno velenoso. Da considerare anche il sequel: Mamma, mi sono riperso a New York

- Mary Poppins (1964). 60 anni e non sentirli per il successo della Disney con una straordinaria Julie Andrews

- Aristogatti (1970). Restiamo in casa Disney questa volta per una delle innumerevoli proposte rivolte ai bambini. Un classico del 1970 sulla complessa vicenda di una famiglia di gatti, Duchessa, la mamma, ed i tre cuccioli rapiti da un maggiordomo e salvati da "Romeo" (Er Mejo del Colosseo).

- Star Wars (1977). La prima puntata della saga di fantascienza capostipite di un mondo nuovo di raccontare lo spazio con gli Jedi, Darth Vader's, Luke Sakywalker ed il giovanissimo Harrison Ford nei panni di Ian Solo.

- Nightmare Before Christmas (1983). Dal genio di Tim Burton la storia del Re delle Zucche del mondo di Halloween che incontra il Natale e lo vuole portare nella sua realtà

- The family Man (2000). Nicholas Cage è un ricco e brillante uomo d'affari senza famiglia che si ritrova in un mondo completamente diverso con una moglie, due figli ed una vita umile. Il cambiamento all'inizio lo sconvolge ma poi capirà il valore del Natale e della vita.

- Miracolo sulla 34^ Strada (1994). Ambientato nelle immagini uniche di Manhattan sotto le feste questo film racconta la storia di un uomo impiegato come Babbo Natale in un grande magazzino. L'uomo finirà nei guai ma al lieto fine è assicurato

- Vacanze di Natale (1983). L'indimenticabile commedia cult di Carlo Vanzina che racconta attraverso dei personaggi caratteristici (Jerry Calà, Christian De Sica) le vacanze a Cortina di un gruppo di amici.

- Sette spose per sette fratelli (1954). Musical-Western intramontabile che racconta la vicenda di una famiglia di contadini con 7 figli maschi alla ricerca delle 7 anime gemelle.