Se c’è una cosa che il cinema ha imparato dai musical di Broadway, è che tradurre la magia del palcoscenico sul grande schermo è un’impresa titanica. Wicked, diretto da Jon M. Chu, si inserisce in questo filone con coraggio, cercando di ricreare l'incanto che ha reso celebre il musical. Con un cast stellare guidato da Cynthia Erivo e Ariana Grande, questa rivisitazione di Il Mago di Oz si spinge oltre, raccontando una storia di amicizia, ambizione e le conseguenze di ciò che consideriamo "male".

Una storia che incanta: il cuore di Wicked

Wicked (film) esplora le origini di Elphaba, la futura Strega Malvagia dell’Ovest, e di Glinda, la Strega Buona. Ambientato prima degli eventi de Il Mago di Oz, il film pone domande su cosa significhi davvero essere "buoni" o "cattivi", mostrando come scelte, pregiudizi e circostanze possano definire il nostro destino.

La sceneggiatura, basata sull’omonimo musical di Stephen Schwartz e Winnie Holzman, riesce a catturare l’energia narrativa dell’opera teatrale, ampliandola con momenti di puro spettacolo cinematografico.

Un cast da Oscar

Il cast di Wicked (film) è uno dei suoi punti di forza principali. Cynthia Erivo, premio Tony e Grammy, interpreta Elphaba con una profondità emotiva straordinaria, mentre Ariana Grande porta un tocco di leggerezza e ironia al ruolo di Glinda. Michelle Yeoh, fresca vincitrice dell’Oscar, dà vita alla temibile Madame Morrible, regalando una performance magnetica.

Non mancano nomi sorprendenti, come Jeff Goldblum nei panni del Mago di Oz e Jonathan Bailey (Bridgerton) che interpreta Fiyero, il centro di un complesso triangolo emotivo. Ethan Slater, noto per il suo ruolo in SpongeBob: The Musical, presta il suo talento a Boq, mentre Marissa Bode, Cesily Collette Taylor e Bowen Yang completano un cast che sembra assemblato con cura chirurgica.

E poi c’è Peter Dinklage. Con la sua presenza scenica inimitabile, l’attore di Game of Thrones porta un elemento inaspettato al film, dando profondità a un personaggio enigmatico che promette di lasciare il segno.

La magia dietro le quinte

Dietro ogni grande film c’è una produzione altrettanto ambiziosa. Wicked (film) ha richiesto anni di preparazione, con riprese che hanno trasformato i Pinewood Studios in un mondo di colori e dettagli straordinari. L’iconico colore verde di Elphaba, per esempio, è stato realizzato con una tecnica di trucco avanzata che ha richiesto ore di lavoro quotidiano.

La colonna sonora, supervisionata da Stephen Schwartz, è stata adattata per il grande schermo, mantenendo i classici come Defying Gravity e Popular ma arricchendoli con orchestrazioni amplificate per un’esperienza più cinematografica.

Critica e attese

I primi commenti su Wicked (film) parlano di una produzione che mantiene la promessa del musical originale, con momenti di pura magia. Cynthia Erivo e Ariana Grande sono state lodate per le loro performance vocali e drammatiche, con Erivo che eleva Elphaba a un livello emotivo raramente visto sul grande schermo.

Tuttavia, non tutto è perfetto: alcuni critici hanno sottolineato una certa lentezza nella parte centrale del film, dove la narrazione sembra cedere il passo al puro spettacolo. Ma in fondo, questo è ciò che Wicked rappresenta: uno spettacolo che abbraccia il melodramma senza scusarsi.



Un’esperienza che merita il grande schermo

Con una durata di 2 ore e 41 minuti, Wicked è un viaggio che invita il pubblico a riflettere sulla propria idea di giustizia, amicizia e destino. Se amate i musical, le storie di trasformazione o semplicemente le grandi interpretazioni, questo film merita di essere visto in sala.

Dove e quando vederlo

Wicked (film) arriverà nei cinema italiani il 14 dicembre 2024, giusto in tempo per le festività natalizie. La distribuzione sarà globale, ma è ancora in dubbio quando e se il film arriverà sulle piattaforme di streaming.

Conclusione: il vero incanto è nelle sfumature

Wicked non è solo un musical trasposto sul grande schermo: è una riflessione sulla natura umana, impreziosita da performance straordinarie e una produzione spettacolare. Come ci ricorda Elphaba in uno dei suoi momenti più intensi, "Nessuno merita di essere ricordato solo per le sue peggiori azioni". E questo film, senza dubbio, sarà ricordato per molto di più.