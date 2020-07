Comedy Central, ultima puntata di Ccn dopo due mesi da record

Si conclude martedì 28 luglio alle 23.00 la sesta stagione di CCN - Comedy Central News, in onda su Comedy Central, il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV.

La puntata, che sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno della conduttrice, vedrà protagonisti insieme a Michela Giraud il collaudato gruppo di comici davvero imprevedibili come Martina Catuzzi, Francesco Marioni, Fabrizio e Claudio Colica. Nel corso della serata saranno riproposti e commentati ironicamente i momenti più divertenti della stagione: gli spezzoni di intervista imperdibili, la gag più gettonate, i tormentoni e le parodie già diventate cult, come quelle di Temptation Island e Un Posto al Sole.

Alle 23.30, al termine di CCN, il divertimento proseguirà con lo spin-off intitolato CCN - Il Salotto con Michela Giraud nel quale sarà ospite Pilar Fogliati, giovane attrice romana dalla incontenibile verve comica.

Mercoledì 29 luglio Comedy Central proporrà una maratona di tutta la stagione 6 di CCN, Comedy Central News, a partire dalle ore 21 infatti, saranno riproposte le 9 puntate che hanno decretato il successo del programma. L’affermazione di Michela Giraud è confermata anche dai social che hanno fatto registrare in soli due mesi numeri importanti: oltre 37 milioni di impression, 10,6 milioni di view e 220 mila interazioni.

CCN è scritto da Michela Giraud, Lucio Wilson, Daniele delle Foglie, Chiara Galeazzi, Marco Vicari mentre il cast è composto da Edoardo Ferrario, Martina Catuzzi, Fabrizio e Claudio Colica, Emanuela Fanelli e Francesco Marioni.

CCN - Il Salotto con Michela Giraud è scritto da Michela Giraud, Lucio Wilson, Marco Vicari e Daniela Delle Foglie.

CCN e CCN - Il Salotto con Michela Giraud sono prodotti da Fremantle per ViacomCBS International Studios (VIS). La regia di CCN è di Alessandro Tresa, del Salotto è di Maurizio Montesi, mentre la scenografia è di Filippo Loy e la fotografia di Ivan Pierri. La regia delle mini-fiction è di Giacomo Spaconi.

Per seguire e commentare vai sui portali web social ufficiali di Comedy Central: Facebook.com/ComedyItalia, Twitter @COMEDYITALIA e Intagram @ComedyItalia. L’hashtag ufficiale del programma è #EilGiornalismoScompare.